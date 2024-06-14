韩国统一部长：朝鲜配给制度完全崩溃

韩国统一部长金暎浩说，朝鲜社会主义配给制度已完全崩溃。随着市场化和信息化，朝鲜居民的思维也从接受集体主义转变为个人主义，对体制的不信任也越来越大。

金暎浩星期五（6月14日）在国会说，朝鲜居民纷纷前往私营市场谋生，推动内部市场化加速。

韩国统一部曾于2013至2023年对6351名脱北者进行面对面深入调查，了解朝鲜真实的经济、社会情况，并将调查结果写入今年2月发行的《朝鲜经济社会实态认识报告》。

根据这份报告，2016年至2020年间逃亡至韩国的脱北者中，超过72%称从未收到过政府配给的食品，而2000年之前到韩国的脱北者中，这一比例为62%。随着政府配给制度崩溃，约70%朝鲜居民在私营市场，使用人民币交易。

有一名脱北者说：“朝鲜人在私营市场不会用朝鲜元，人们更倾向于使用美元或人民币，这成了交易的主要方式。美金和人民币比朝鲜元有100倍的价值。”

专家分析认为，2009年朝鲜强制推行货币改革后，朝鲜人对朝鲜元的信赖度大降，对人民币或美元的偏好提升。

统一部认为，金正恩执政后朝鲜居民的民生困难更加严重。开发核导弹的支出过多，加剧了民生痛苦。

分析认为，自20世纪70年代以来，朝鲜仅在核开发方面就投入了16亿美元（约21亿6700万新元）。这是可以解决朝鲜全体居民四年粮食困难的资金。如果朝鲜把在核导弹开发上投入的部分财源用于改善民生，朝鲜经济就会发生很大的变化。

同时，金暎浩说，约有36%的朝鲜居民，共有约700万部手机，他们利用手机进行信息沟通并观看韩剧。此外，有50%以上的脱北者曾有过行贿经历，说明朝鲜正处于结构性腐败当中。

金暎浩说，在市场化、信息化的影响下，朝鲜居民的思维方式正由集体主义转变为个人主义，认为自己和家人的生活比政权更重要，对体制的不信任似乎也逐渐加深。朝鲜近期对韩国推行“去统一”政策是消除民众对韩憧憬以维系政权的权宜之计。

朝鲜领导人金正恩在今年1月曾说，朝鲜将不再寻求与韩国统一，并呼吁重写朝鲜宪法，消除因战争分裂的两国之间共同建国的想法。