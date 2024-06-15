宣布大选后金融市场动荡 马克龙：法国处于非常严峻时刻

（博尔戈艾格纳齐亚／巴黎综合电）法国总统马克龙称，法国正面临法国历史上非常严峻的时刻。财政部长则警告，如果极右翼或极左翼赢得即将举行的议会选举，法国可能爆发金融危机。

马克龙星期五（6月14日）在七国集团（G7）峰会结束后说：“我们正处于国家历史上一个非常严峻的时刻，战争和前所未有的经济挑战等重大问题都非常危险。”

中间派的执政党复兴党于上星期的欧洲议会选举中失利后，马克龙出人意表宣布提前议会选举，所引发的政治不确定性导致法国债券和股票遭大规模抛售。

法国极右翼和极左翼政党目前皆在民调中领先，但马克龙形容他们为“极端分子”，在政治上不严谨，在经济上不务实。

法国财长勒梅尔星期五也警告，若让极右翼或极左翼组织新政府，他们将提出巨额支出计划，到时法国将面临爆发金融危机的风险。

极右翼领袖勒庞领导的法国国民联盟已承诺降低电价和天然气增值税，并增加公共支出。星期五公布的一项最新民调结果显示，国民联盟会在6月30日举行的第一轮投票中胜出，极左翼联盟以微差排在第二位。

勒梅尔一直在策划节省数十亿美元支出，以使法国财政重回正轨。他告诉法国新闻广播电台：“很抱歉，他们（极右和极左）没有能力负担这些支出。”

刚在星期四（13日）组建“人民阵线”联盟的法国左翼政党星期五誓言，如果左翼联盟赢得大选，他们将与马克龙的政策彻底切割。他们公布的联合宣言显示，如果在大选中胜出，他们将放弃具争议性的移民和养老金改革。