美国调查：两天居家三天公司办公可三赢

（华盛顿综合电）美国斯坦福大学一项历来最大规模的混合工作方式研究显示，每星期两天居家、三天到办公室上班是三赢工作模式，可以降低离职率、提高满意度以及让员工取得成功。

美国斯坦福大学经济政策研究所的工作模式专家布鲁姆领导这项历时半年的研究，参与的是中国跨国科技公司携程网Trip.com的1612名员工。考虑到全球七成的员工每周两天居家办公，因此研究也以此为标准。研究结果刊登在最新一期《自然》期刊。

数据显示，混合工作方式提高了留职率和满意度，而且无论是从事创意或以团队导向为主的部门如营销、财务与工程等，员工在工作上都可取得成功。

在混合工作模式下，非经理级员工的离职率只有2.4％，女性、非管理人员和必须每日长时间通勤（超过一个半小时）的员工尤其愿意留在工作岗位上；员工在工作与生活平衡，以及生活满意度方面的满意度更高。

许多企业高管认为，居家办公会使财务、营销和工程领域的工作职能下降。上述研究证明，混合工作模式至少不会影响员工的绩效。

布鲁姆估计，目前全球有约1亿名员工采用某种形式的混合工作方式，其中许多人在知识领域任职。

早在冠病疫情爆发之前，布鲁姆就一直在研究远程生产力。他曾指出，混合工作对雇员和雇主都有好处，并继续建议雇主提供更灵活的工作安排。不过，如今美国有越来越多公司将员工召回办公室。Meta首席执行官扎克伯格在疫情期间坚定地接受了远程工作，最近又要员工每星期回公司三天。

布鲁姆发表声明说：“如果管理得当，让员工每星期在家工作两三天仍然可以实现公司想要的企管、企业文化建设和创新水平。从企业决策的角度来看，混合工作是不存在明显赢家和输家的少数情况之一。几乎只有赢家。”