巴黎人促外国游客：“别来巴黎！”

（巴黎讯）法国巴黎下个月举行夏季奥运会，但不少巴黎人在社交媒体发视频，呼吁外国游客不要在奥运期间到巴黎。

《纽约时报》报道，巴黎奥运会引发的涨价潮引起民怨，酒店价格已上涨，巴黎地铁票价也会在奥运会期间上调近一倍。巴黎市民在TikTok警告，奥运期间巴黎交通恐将大受影响。有网民称，列车将过度拥挤，如有人晕倒，整条列车线将停驶导致延误。

一些网民为劝阻游客到来，发文指巴黎经常发生诈骗游客事件，小偷也多。此外，主办方和政府官员担心，运输业工人会在奥运期间发动罢工，更严重的是恐怖分子恐会伺机发难。

24岁巴黎学生诺拉在TikTok发了多个有关巴黎奥运的短视频，并称奥运是“危险的”“犹如人间地狱”。她在其中一个视频说：“如果你打算为了奥运来巴黎，别来，别来！”这个视频的点击率已突破100万次。她也不满市政府要求学生搬离宿舍，以让给奥运会工作人员暂住。

旅居巴黎12年的美国女子比卡尔发布题为“奥运将成为巴黎恶梦”的视频，吸引了75万次点击率和数百条留言。她受访说，为筹办奥运会而进行的各种建筑工程已经使日常生活极为不便，奥运期间数百万游客涌入，只会使情况变得更糟。

她指出，巴黎到处张贴海报和布告板呼吁市民为奥运做好准备，很多人认为这在暗示市民：“如果可以或有能力的话，最好暂时离开这个城市。”