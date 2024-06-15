波音客机再传事故 一架飘摆一架骤降

（华盛顿综合电）美国波音公司的飞机再传出高空事故。美国西南航空公司的两架波音737 MAX型飞机最近分别出现罕见的高空飘摆动作，以及在夏威夷岸外降落时骤降至几乎撞击海面。

5月25日，西南航空一架737 MAX型客机从亚利桑那州飞往加利福尼亚州的奥克兰，在3万4000英尺（1万零363米）高空出现飘摆（Dutch roll）。机师得以重新控制飞机，并让这架载有175名乘客和六个机组人员的飞机安全降落。没有人在事故中受伤。

美国国家运输安全委员会（NTSB）正在调查这起事故。飞机飘摆是一种机尾左右滑动和机翼上下摆动的状态。初步调查报告指飞机为方向舵提供备用电源的电力控制元件受损，且程度严重。

联邦航空管理局（FAA）则在调查4月份的另一起事故。西南航空一架737 MAX 8型客机在夏威夷岸外降落时，突然以每分钟4400 英尺（约1341米）的速度，高度在短短数秒内从1000英尺骤降至400英尺（约122米）。机师及时掌控飞机，紧急复飞，才避免了撞机灾难。

前商业飞行员兼飞行教官达比研究了飞行细节后告诉彭博社，飞机“受动力作用上下颠簸，几乎失控，非常接近失控。当时感觉就像坐过山车一样”。

根据西南航空的内部调查，当时天气恶劣导致飞行员在特定高度无法看到跑道，而决定中止着陆尝试。机长当时让较资浅的副机长驾驶这趟航班。副机长在中止着陆并复飞时，“无意中”向前推了操纵杆，随后又降低速度，导致飞机下降。不久后，警告系统发出飞机离地面太近的警报，机长命令副机长增加推力，飞机随后“猛烈爬升”。

另外，FAA也在调查波音和空客飞机出现假冒认证的钛合金是否存在安全风险。这些客机使用的钛可能源自一家中国公司，该公司一名员工伪造了认证书的信息。

波音供应商势必锐航空系统（Spirit AeroSystems）的测试显示，此事不构成安全风险。公司发言人布奇诺说，公司向分包商采购的是零部件，而不是原材料。“文件是伪造的”，但钛是适用于飞机的。

《纽约时报》的报道称，使用这些零部件的是2019年至2023年间制造的波音737型、787梦幻客机以及空客A220型飞机。