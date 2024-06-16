三民调显示英保守党将遭遇惨败

（伦敦综合电）英国三项新的民意调查显示，首相苏纳克领导的保守党将在7月4日的大选中遭遇历史性惨败。

这些民调是在竞选活动刚过半、保守党和主要反对党工党发表竞选宣言一周之后，以及选民将开始收到邮寄选票之前进行的。

市场研究公司Savanta在6月12日至14日之间为《星期日电讯报》展开的调查发现，工党以46%的支持率大幅领先保守党25个百分点。

这是自2022年苏纳克的前任特拉斯短暂担任首相以来，工党的最大领先优势。特拉斯当时的减税计划促使投资者抛售英国政府债券，推高利率并迫使英格兰银行进行干预。

Savanta政治研究总监霍普金斯说：“我们的调研表明，这次选举对保守党来说无异于选举灭绝。”

《星期日泰晤士报》发布的Survation民调则预测，保守党可能在650席的下议院中仅获得72席，是保守党创立近200年来席次最少的一次。工党则将赢得456席。这项民调于5月31日至6月13日进行。

从百分比来看，Survation民调显示，工党的支持率为40%，保守党为24%，而前脱欧活动人士法拉奇领导的英国改革党的支持率为12%。

第三个民调由Opinium为《星期日观察家报》于6月12日至14日之间进行，结果显示工党的支持率为40%，保守党为23%，改革党为14%。

Opinium说，两个主要政党的得票率将创下1945年以来的最低水平，选民将转向其他政党如改革党和自由民主党。它发现较小的政党在竞选期的支持率取得了进展。这与2019年时相反，当时随着竞选活动推进，有越来越多的选民选择主要政党。

苏纳克：经济现状是个挑战 但英国已走出困境

苏纳克在接受《星期日泰晤士报》采访时承认，经济现状对保守党来说是个挑战，但他认为英国已经走出困境。

苏纳克说：“我们经历了一段艰难的时期。一场大流行病暴发，然后是俄乌战争，这并不是什么人的错，但让人们感到沮丧和不安，并在过去几年影响了我们的生活水平。

“但我真的认为，经过每个人的努力和韧性，我们已经度过了最糟糕的时期，并且已经有所好转。我们的经济增长速度快于所有主要竞争对手。通货膨胀恢复正常，工资上涨，能源费用下降，因此我希望人们能够开始对未来更有信心。”