谴责俄罗斯发动战争 吁归还核电站与港口 乌和平峰会公报未获一致支持

（卢塞恩综合电）在瑞士召开的乌克兰和平峰会星期天（6月16日）结束，多国领导人在峰会公报中明确谴责俄罗斯向乌克兰开战，并呼吁俄方把扎波罗热核电站和乌克兰海港的控制权归还给乌方，同时主张通过对话恢复和平。不过，印度、沙特阿拉伯、南非等一些全球南方国家没有在公报上签字，凸显基辅在争取更广泛国际支持方面的困难。

根据峰会结束时发布的联合公报，与会领导人指俄罗斯对乌克兰发起的战争，正持续带来大规模的人类苦难和破坏，并造成了可能冲击全球的风险和危机。公报说，与会各国就如何在国际法的基础上，实现全面、公正和持久的乌克兰和平框架进行了富有成效、全面和具建设性的意见交流。

公报提出三大共同愿景：乌克兰的核电厂和设施须在乌克兰主权控制下安全运行，任何威胁使用或使用核武器的行为都是不可接受的；乌克兰在黑海和亚速海的港口应自由、全面与安全地进行商业航运，粮食安全不能被武器化；通过交换的方式释放所有战犯，所有被驱逐和流离失所的乌克兰儿童与其他遭非法拘留的乌克兰公民必须返回乌克兰。

公报也承诺维护包括乌克兰在内的所有国家的领土完整，并强调实现和平需要所有各方的参与和对话。

消息人士透露，峰会公报既要直接谴责俄罗斯入侵乌克兰，同时也要使用能够获得最广泛支持的措辞，如何平衡这两者是峰会外交拉锯战的一部分。与会的100多个国家和国际组织中，最终只有80个国家和四个欧洲机构在联合公报上签字，未签字的包括印度、沙特、南非、泰国、印度尼西亚、墨西哥、阿联酋等。

印度媒体WION引述印度外交部秘书卡普尔的话说，印度认为，只有双方都可接受的选项才能带来持久和平，因此决定避免与联合公报挂钩。公开报道显示，在俄乌开战后，印度与俄罗斯的贸易大幅增长，在2023年还创下新高。

沙利文指俄提出荒谬愿景 冯德莱恩批普京无心结束战争

俄罗斯总统普京此前对俄乌停火开出条件，要乌克兰放弃加入北约，同时交出俄方宣称拥有主权的四个州，引起西方国家批评。白宫国家安全顾问沙利文星期六（15日）称，俄罗斯提出了“完全荒谬的愿景”。他还称，中国缺席此次峰会，可能是因为俄罗斯恳求中方不要参加。

欧盟委员会主席冯德莱恩也批评普京无心结束战争。她说，此次峰会使乌克兰离和平更进一步，但要实现和平还需耐心和决心。

乌克兰总统泽连斯基在公报出炉后说：“我希望我们可以尽快取得成果。我们将向全世界证明，《联合国宪章》效力可以完全恢复。”

他透露，与会各方已同意继续成立特别小组跟进，一旦和平行动行动准备就绪，“就可为第二次和平峰会开辟道路”。

此次峰会没有邀请俄罗斯出席。荷兰国际关系研究所（Clingendael Institute）高级研究员迪恩（Bob Deen）预计，呼吁俄罗斯参与的呼声只会越来越强烈，“若乌克兰拖得太久，就可能出现其他和平方案与之竞争，让乌克兰失去主动权”。

乌克兰外长库列巴星期天早些时候暗示，可能邀请俄罗斯出席未来的会议。克里姆林宫发言人佩斯科夫同日称，普京没有排除与乌克兰谈判的可能，但俄方须获得谈判有可信度的保证。