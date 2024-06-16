法国民众抗议极右翼势力崛起

（巴黎综合电）在法国各大工会和左翼政党号召下，法国全国数十万人星期六走上街头，抗议极右翼势力崛起。

在9日举行的欧洲议会选举中，由于法国执政党复兴党所获支持率远低于极右翼政党国民联盟，法国总统马克龙宣布解散国民议会，并于6月30日和7月7日提前举行新一届国民议会选举的两轮投票。

最新民调显示，国民联盟在第一轮国民议会选举中支持率位于各党派之首。如果按目前支持率，极右翼在国民议会总共577席中将获得可能高达195个至245个席位，成为国民议会第一大党，法国历史上产生第一位极右翼总理可能性正变得越来越大。

面对极右翼崛起给法国政治带来的巨大威胁，法国社会党、共产党等左翼政党14日宣布成立左翼联盟新人民阵线，共同阻止国民联盟在国民议会选举中获得多数席位。法国前总统奥朗德15日宣布，将作为左翼政党候选人在科雷兹选区参加选举，希望左翼政党团结起来，共同抵抗极右翼崛起。

约25万民众星期六（6月15日）上街示威抗议极右派得势，其中7万5000人聚集在巴黎共和国广场，并游行穿过巴黎东部。工会发起人说，全国各地有64万人参与182场示威，单是巴黎就有25万人。

示威者担心，如果极右翼在国民议会选举获胜，将导致国民联盟主席巴尔德拉入主总理府，与法国总统马克龙“共治”的局面。

彭博社报道，勒庞告诉法国《费加罗报》说：“我尊重制度，我并不主张制度混乱。我们只是要共存。”

勒庞说，如果她的政党国民联盟能形成多数席位，她将领导议会党团，而28岁的党魁巴尔德拉将成为总理。

警方称，各地游行示威基本上是在和平气氛中进行。不过，在巴黎举行的示威活动中，有九人被捕，三名警员受轻伤。在雷恩，数十名反法西斯活动人士被警方用催泪瓦斯驱散。