以军在加沙南部每日战术性停火11小时 方便物资运送

（加沙地带综合电）以色列军方宣布，每天白天将在加沙地带南部部分地区实行军事活动战术性暂停11小时，以方便救援组织运送救援物资。

以色列军方星期天（6月16日）发布的声明说：“每天上午8时（新加坡下午1时）至晚上7时，在凯雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）口岸到萨拉赫丁（Salah al-Din）公路及北向道路，实行出于人道目的的战术性军事活动暂停，直至另行通知。”

据以军声明所附地图，停火通道至汗尤尼斯附近的欧洲医院为止。

凯雷姆沙洛姆口岸位于加沙地带南部，与以色列接壤，是目前加沙地带主要货运口岸。萨拉赫丁公路位于加沙地带东部，贯穿加沙地带南北。

法新社驻加沙记者说，星期天上午没有关于袭击、炮击或战斗的通报。不过以军在一份声明中强调，加沙南部的敌对行动没有停止。

以军声明是在回教徒宰牲节（新加坡称哈芝节）到来前发布的。以军说，它是在与联合国和其他组织讨论后，决定努力增加进入加沙的人道援助数量。

联合国机构和援助组织之前多次就加沙粮食和其他必需品严重短缺发出警报。自以军5月初占领通往埃及的拉法口岸以来，情况变得更加严重。

以色列一直为它被指不让援助物资进入加沙辩护，指责武装分子抢劫物资，以及救援人员未将物资分发给平民。美国上周五对一个以色列极端组织实施制裁，因为该组织拦截和袭击了前往加沙的援助车队。

世界粮食计划署副执行主任斯考最近说，由于加沙地带内无法无天和持续的冲突，已经“几乎不可能提供能够满足当地日益增长需求的援助水平”。

以军八名士兵在加沙南部爆炸中丧命

以军周六遭遇开战以来最严重的死亡事件，八名以色列士兵在加沙南部一起爆炸案中丧命，另有三名士兵在其他地方丧命。

军方说，八名士兵乘坐的装甲车行驶到拉法附近时遭到爆炸袭击。以军当时正在拉法与巴勒斯坦武装分子进行激烈的巷战。

军方发言人哈加里说，爆炸显然是由于该地区安装了爆炸装置或有人发射了反坦克导弹造成的。

另外，两名士兵在加沙北部的战斗中丧命。另一名士兵在最近的战斗中伤重去世。这使以军自10月27日对加沙发动地面攻势以来的总死亡人数达到309人。

以色列总理内坦亚胡对“这一可怕的损失”表示哀悼，并称“尽管付出了沉重和令人不安的代价，但我们必须坚持战争的目标”。以军目标包括摧毁哈马斯。

真主党以军持续交火 误判或导致冲突升级

自以哈冲突爆发以来，以色列和哈马斯的盟友真主党也几乎每天都在以色列和黎巴嫩的边境交火。

驻黎巴嫩的两名联合国官员周六警告，黎巴嫩南部边境如果出现误判，可能会引发真主党和以军之间更广泛的冲突，这是一个“非常真实”的风险。

联合国黎巴嫩问题特别协调员亨尼斯-普拉斯查特和联合国驻黎巴嫩维和部队负责人拉扎罗说，他们对最近黎巴嫩边境局势升级“深感担忧”。

美国和法国正在努力通过谈判化解以黎边境的敌对行动。但真主党说，除非以色列停止对加沙的军事进攻，否则真主党不会停火。