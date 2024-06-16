美国选民对两党总统候选人反感达新高

（华盛顿综合电）美国皮尤研究中心的调查结果显示，选民对共和民主两大党总统候选人的讨厌程度创历史新高，占选民总数的四分之一，几乎比2020年的比率多出一倍。

根据民调，25%的受访选民对寻求连任的拜登和特朗普持负面态度，只有3%同时看好两人。此外，略多于三分之一的美国公民（36%）对特朗普持积极态度，但不支持拜登，34%的人恰恰相反，支持拜登参选但对特朗普持负面态度。

美国国内政治裂痕扩大是两人都不讨好选民的主因。皮优研究中心的分析发现，总统候选人在党内的人气仅比30年前略低，但反对党选民的负面情绪却要强烈得多。

眼前对拜登和特兰普最大的威胁是，对他们反感的选民会选择留在家里，不去投票，又或是将票投给如美国已故总统约翰·肯尼迪的侄儿小罗伯特·肯尼迪这样的独立候选人。

特朗普星期六（6月15日）在竞选集会上老调重弹，自夸智力健全记忆力良好，不像老糊涂总统拜登，却马上被打脸。

在周五（14日）庆祝78岁生日的特朗普在底特律的竞选集会上，重提2018年总统任内接受白宫医生罗尼·杰克逊体检时高分过关，并被誉为美国史上最健康的总统，他再次挑战拜登接受这名白宫医生的检查。

然而，特朗普接下来却两次张冠李戴，将这名已是他在国会最衷心的支持者之一的医生称呼为“罗尼·约翰逊”，大出洋相。

特朗普也在集会上嘲笑81岁的拜登方向感和反应差，在意大利出席七国集团（G7）峰会时，当各国领袖望向一名从天而降的跳伞员时，拜登却转头“看树”。

特朗普讲笑话让支持者乐不可支，但媒体不久就揭穿特朗普所提的视频是被右翼媒体和共和党人移花接木动过手脚的假象。

首场电视辩论临近 双方准备辩论主题

特朗普和拜登将于6月27日进行第一场电视辩论，美国有线电视新闻网（CNN）日前公布这场辩论的规则，其中就包括两次广告休息、不使用道具，以及除非被确认发言，否则两名总统候选人的麦克风将保持静音。

这场长达90分钟的辩论将由CNN主播塔珀（Jake Tapper）和巴什（Dana Bash）在佐治亚州亚特兰大市主持。

据路透社看到的竞选备忘录，拜登的首选辩论主题包括堕胎权、美国民主现状和经济。特朗普的团队表明，特朗普的辩论主题则包括移民问题、公共安全和通货膨胀。

第二场辩论将于9月10日召开，由美国广播公司（ABC）主持。