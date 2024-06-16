调查：日本空置房大增冲击经济

根据调查，日本人口老龄化和生育率下降所引发的空置房问题，将冲击日本经济。

专研空置房问题的日本组织发报告，指日本卖不出去或无法出租的空置房对地价造成的影响不小，五年内对日本全国经济造成的损失达3万9000亿日元（约335亿新元）。

据日经新闻，日本当局4月底发布的2023年住房和土地统计调查，显示2018年到2023年的五年间，日本废弃和空置房屋数量增加了36万套，使日本的空置房数量扩大到385万套，相等于日本总房屋量的5.9%。由东京大学房地产创新研究中心等组成的日本国家空置房屋联盟以这一数据，评估了空置房屋问题对经济的影响。

废弃空置房导致周边房地产价格下滑

据报道，被废弃的空置房周围50米半径内的土地价格都在下降。买主或租户担心空置房因长期无人打理，不但杂草丛生存在害虫问题，还包括治安恶化，这都导致周边房地产价格下滑。而且，也发现一间空置房的问题会让其周围卖不出去的恶性循环。久之，会导致那一区域成为空置房的集中区。

报告统计，今后废弃和空置房数量每增加10万套，就会对日本地价造成影响，经济损失可达到1万5000亿日元。

千叶县香取市佐原地区，保留了江户时代的街景。那里的空置两层木屋随着居民的高龄化，屋顶和外墙都受损严重，大多已被空置了20年以上。日经指出，在人口无法增加的这个地区，这里的老房子主人去世后，后代都不愿继承，视之为“负资产”。因为不但卖不出去，还得继续交付资产税和维修费。如此下去，这些地区的地价损失会像滚雪球一样，越滚越大。

该市长伊藤友说：“这是一个人流量很大的旅游景点，空置房增加影响景观，我们目前将空置房视为一紧急措施。

日本家庭数2030年达峰值 住房需求将迅速下降

日本国家人口和社会保障研究所预测，日本家庭数将在2030年达到峰值，住房总需求将迅速下降，预计空置房问题将更严重。由于放弃继承权的人越来越多，日本各地区都在采取罚款措施强制人们认领空置房。此外，也开始利用物业管理系统，允许法院指定的管理人负责处置业主不明的建筑物。

老房子多的京都市，决定对当地的别墅征收较高的税。据悉，这也是为了预防屋主将非住宅的房屋搁置不理时，当局有足够的财源对空置房拆除。

名古屋一个专门负责调解和拆除空置房的民间公司首席执行官川口哲平说：“鉴于人口减少，日本已经进入缩小城镇规模的阶段。因此，必须拆除多余的房子才能让日本的房地产保值。”

川口指出，日本目前发布的空置房数据是以独立民房为主，未算日本城区50年以上的老公寓。因住户高龄化，管理费和维修储备金不足，这也会导致公寓资产价值下降。