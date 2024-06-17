消息：中国国企试图利用英大学AI技术用于军事用途

（伦敦讯）英国《卫报》报道，中国一家国有企业试图利用与英国一所大学合作，获取人工智能（AI）技术，以用于“智能军事基地、智能研究所和智能海洋”。

报道引述英中透名组织（UK-China Transparency）获得的电邮内容称，为中国设计无人战舰的江苏自动化研究所（JARI）的一名主管曾在2018年11月联系伦敦帝国学院一名教授和研究员，指JARI希望能测试帝国学院开发的软件能否与“JARIPILOT”技术结合，最终“形成更强大的产品”。

一年后，JARI与伦敦帝国学院签署一项价值300万英镑（约515万新元）协议。根据协议，JARI将在帝国学院数据科学研究所设立一个未来数码海洋创新中心，目标是推进“民用”的海洋预报、电脑视觉和智能制造。

据双方在确立伙伴关系前互发的电邮内容，JARI也考虑将相关技术应用在中国的军事领域。但双方在2021年终止了合作关系。

帝国学院表明，出于“国家安全问题的考虑”校方选择与JARI终止合作关系，指他们并未开展任何研究，且在与政府官员商议后，校方于2021年10月退还所收到的50万英镑资金。

负责开展调查的英中透名组织主任邓宁（Sam Dunning）说：“我们的研究提供了证据，表明有人试图将伦敦帝国理工学院的专业知识和资源与中国的国家军事海军作战无人机研究计划联系起来。”

英国皇家联合服务研究所（RUSI） 的中国问题专家帕顿（Charles Parton）则直言，这类合作关系“显然非常不合适”，根本不应签署。