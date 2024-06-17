武器订单激增 全球防务公司加速招聘

（伦敦讯）全球防务公司为交付接近历史最高水平的武器订单，正以冷战结束以来最快的速度招聘工人。

英国《金融时报》对美欧20家大中型国防和航空航天公司的招聘计划展开调查后发现，他们今年计划招聘数以万计员工。

美国三大军工承包商洛克希德·马丁（Lockheed Martin）、诺斯洛普·格鲁曼（Northrop Grumman）和通用动力（General Dynamics）有近6000个职位空缺须填补，另外10家公司正在寻求总共增加近3万7000个职位，占总劳动力的近10%。

欧洲航空航天与防务贸易协会ASD的秘书长简·派说：“自冷战结束以来，这是防务领域最紧张的时期，在相当短的时间内订单量增幅最高。”

自俄乌战争爆发以来，在地缘政治普遍紧张的情况下，世界各国政府都增加了军费开支。防务工业在经历数十年的低产量之后，订单突然激增，加上科技集团对数码技能求才若渴，以及劳动力市场仍在应对冠病时代的员工短缺问题，是推动全行业招聘热潮的一些因素。

受访的公司说，他们正在寻求全面填补职位空缺，从学徒到高管都有。工程师、软件开发人员、网络安全分析师以及焊工和机械师也都紧缺。

意大利防务公司莱昂纳多（Leonardo）首席人事官利奥蒂说，公司正在“大力寻找新员工，甚至比伊拉克或阿富汗等过往冲突期间更加急切”。

高科行业人才竞争激烈

利奥蒂说，寻找新员工的原因不仅是冲突，还有来自高科技公司和咨询公司等相邻行业的更激烈竞争。其他因素，包括人们寻求更好的工作与生活平衡和“在职躺平”（quiet quitting），也发挥了作用。

除了增加招聘，防务公司也注重培养人才，以建立未来所需的的劳动力队伍。例如，英国罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce）和巴布科克国际（Babcock）最近开设了自己的核技能学院。为英国皇家海军潜艇提供声纳的英国泰雷兹公司（Thales UK）也开设了声纳学院。

防务公司还加强了与大学和其他组织的合作。与防务业有着密切联系的英国克兰菲尔德大学（Cranfield University）防务部门负责人戈德斯特劳说：“人们认识到，你不能假设学术界会培养出你想招募的人才。企业现在正在向人员供应链的上游发展。”