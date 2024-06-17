以色列军政闹分歧 内坦亚胡解散战时内阁

（耶路撒冷／华盛顿综合电）以色列军方在加沙南部实行军事活动战术性暂停的决定，引起内坦亚胡政府成员的强烈反对，凸显了以色列国内对于应该如何处理这场战争的分歧。在反对派领袖甘茨辞任战时内阁部长后，总理内坦亚胡已正式解散战时内阁。

以色列总理办公室发言人门瑟星期一（6月17日）确认，以色列战时内阁已经解散，它的职责将由安全内阁接替。他指出，建立战时内阁是让甘茨加入团结政府的先决条件，因此在甘茨退出政府后，战时内阁已无存在的必要。

以色列媒体报道，内坦亚胡星期天（16日）晚通知安全内阁，他正式解散了战时内阁。去年10月11日成立的战时内阁原有三名部长与三名观察员，其中部长甘茨与观察员艾森科特因不满内坦亚胡的战争策略，于上周退出。极右派的国家安全部长本-格维尔与财长斯莫特里赫过后要求加入战时内阁，但这势必会加剧以色列与美国等国际伙伴之间的紧张关系。

被问及内坦亚胡解散战时内阁，是否旨在阻挠极右翼执政伙伴并加强自己对政府决策的控制权，门瑟拒绝回应。

据悉，内坦亚胡接下来将在临时召开的小型会议上做出有关加沙战争的关键决定，并寻求安全内阁的最终批准。一名以色列官员说：“这意味着，安全内阁会更频繁地开会。与战争有关的决定本来就是由安全内阁敲定的。”

以色列国防军星期天宣布，每天白天在加沙南部部分地区实行军事活动战术性暂停11小时，以方便救援组织运送救援物资。加沙民防机构发言人说，星期天除了北部加沙城受到针对性攻击，以及南部城市拉法遭到炮击，整个加沙地区较过去多日平静。

路透社引述未具名的以色列官员报道，内坦亚胡得知以军实行战术性停火后向他的军事秘书表示，这是不可接受的。内坦亚胡的反应凸显了以色列政治领导层内部，以及政府与军方之间围绕加沙战争的分歧。

本-格维尔说，做出这一决定的人是愚蠢的，应该下台。“这项措施没有提交给内阁考虑，也违背了内阁的决定。现在是时候……停止这种疯狂和妄想，这只会给我们带来更多伤亡。”

斯莫特里赫也批评以军的做法。他说：“援助主要流向哈马斯，这会帮助它维持对加沙的民事控制，与战争目标背道而驰……这是这场战争还在继续，以及战争战略彻底失败的原因之一。”

以军则强调，他们并没有停止在拉法的行动，这项决定也符合内坦亚胡有关允许援助车队安全通行的指示。

真主党对以袭击升级 引发局势恶化担忧

另一方面，以色列警告，黎巴嫩真主党加大对以色列发动的跨境袭击力度，可能导致局势严重升级。

以军发言人哈加里星期天说：“真主党的侵略行为日益严重，使我们面临更大范围升级的风险，这可能给黎巴嫩乃至整个中东地区带来灾难性后果。”

哈加里称，自以哈冲突爆发以来，真主党向以色列发射了超过5000枚火箭弹、反坦克导弹和携带炸药的无人机。他强调，以色列不能允许类似去年10月7日哈马斯的越境袭击重演，并将采取必要措施来保护人民，直至以黎边境恢复安全。

美国和联合国官员都对以黎边境局势升温表示担忧。拜登的高级顾问霍希斯坦（Amos Hochstein）星期一到以色列会见了内坦亚胡与其他以色列官员，寻求避免以黎局势进一步升级。

同时，美国总统拜登星期天向美国与全球回教徒发表宰牲节（新加坡称哈芝节）讲话时，再度敦促以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯休战。他指出，美国支持的停火提案是帮助因以哈战争而陷入苦难的民众的最佳方案。

拜登说：“已经有太多无辜的人被杀害，包括数以千计的儿童……我坚信，以色列向哈马斯提出并获得联合国安理会通过的三阶段停火提案，是结束加沙暴力局势并最终结束战争的最佳方式。”