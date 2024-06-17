游客成灾问题持续 阿拉斯加首府限制旅客人数

（渥太华讯）冠病疫情解封后，全球著名旅游城市出现报复性旅游问题，美国阿拉斯加首府朱诺因“游客成灾”，决定限制游轮搭载而来的游客人数，以维护当地居民的生活品质。

拥有3万2000人口的著名游轮港市朱诺（Juneau）位于阿拉斯加南部的加斯蒂诺海峡，坐拥冰川、森林和山脉等天然美景，一处与山脉相连的原始水道还是头鲸的家园，全球旅客争相前往观赏。

2023年，朱诺市接待了创纪录的165万名游轮乘客，较此前的最高纪录增加了23%。虽然不少商家欢迎旅游收入的增加，但当地民众也为直升机造成的噪音、街道和远足小径的拥挤，以及游客对当地环境的破坏备受困扰。

为了平衡经济利益与大量游客带来的影响，朱诺市在上星期与阿拉斯加游轮国际协会达成协议，限制抵达港口的游轮乘客数量，将星期天至星期五每日入境游轮旅客限制在1万6000人，星期六则限制在1万2000人。

朱诺市旅游经理皮尔斯说：“朱诺市目前的基础设施不足以容纳更多游轮旅客，我们已协商新的每日游轮旅客限额。”

尽管新协议限制了每日游客到访数，但皮尔斯说，游轮旅游对朱诺市和区域经济十分重要，仍须在保障居民日常生活品质与游客经济红利间取得平衡。

这项新协议并未能让所有朱诺居民满意，长期批评游轮业的当地居民哈特说，新协议只是略微减少到访游客数。在朱诺每年22周的游轮季中，新的每日游客限额仍会带来250万名游客，游客到访纪录仍有可能刷新。

此外，游轮日益增加也造成了环境污染问题。哈特说，游轮排放的废气和废水、船舶撞击和气候变化等问题，使当地持续面临许多环境污染挑战。

相比之下，哈特更支持一个名为“无船星期六”的提案，即要求载有逾250名乘客的船只每周停止靠港一天。她说，根据这个方案，居民每周能有一天切实看到与感受到生活品质的改善。

除了朱诺市，一些国家也对游轮增加带来的问题感到困扰。2021年，意大利著名水上之都威尼斯完全禁止游轮进入泻湖，西班牙第二大城市巴塞罗那限制游轮进港，荷兰首都阿姆斯特丹则对游轮乘客征收日税。