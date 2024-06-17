报告：美国高科技核电发展落后中国15年

（华盛顿路透电）美国的研究显示，美国在发展高科技核电方面落后中国15年，因为北京政府支持的技术研发和广泛融资使华企具有优势。

中国目前在建的核反应堆有27座，平均建设时间约为七年，远快于其他国家。

美国无党派研究机构信息技术与创新基金会（ITIF）星期一（6月17日）发表的研究报告称：“近年来，中国快速部署越来越现代化的核电站，产生了显著的规模经济和边做边学的效果，这表明中国企业未来将在该领域的渐进式创新中获得优势。”

美国拥有世界上最大的核电站群，拜登政府认为这种几乎零排放的电力来源对于遏制气候变化至关重要。

但在佐治亚州的两座大型核电站，超出预算数十亿美元并推迟了数年，终于分别在2023年和2024年投入运行之后，美国没有再建造核反应堆。去年，当局也取消了在美国一处实验室建造一座高科技核电站的计划。

中国国有银行可以提供低至1.4%的贷款，远低于西方经济体的贷款利率。中国的核电行业受益于持续的国家支持和本地化战略，这也使中国能够在可再生能源和电动车等领域占据主导地位。

报告的作者埃泽尔说，如果美国认真对待核能，就应该制定强有力的国家战略，其中包括加大研发投资、识别和加速有前途的技术以及支持熟练劳动力的发展。

埃泽尔说：“虽然美国落后了，但它肯定可以在技术上迎头赶上。”