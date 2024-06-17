普京访朝：朝料难获俄尖端军事技术 或复兴冷战合作模式

俄罗斯总统普京星期二（6月18日）起对朝鲜进行为期两天的国事访问。这是普京时隔24年对朝鲜的首次访问，也是金正恩时代以来的第一次俄罗斯元首来访，引起各方高度关注。分析指出，普金两人的兄弟情谊将给朝鲜带来冷战后最大的战略机会。

克里姆林宫17日宣布，俄罗斯总统普京将于6月18日至19日访问朝鲜，19日至20日访问越南。朝中社17日也报道，应朝鲜领导人金正恩邀请，普京将于18日至19日访问朝鲜。

英国《经济学家》16日报道，自2023年9月金正恩访俄与普京会面后，朝鲜向俄罗斯运送了约1万1000个集装箱的军事装备和弹药，以支持俄罗斯在乌克兰的战争行动。朝鲜希望以此为代价，从俄方获得核武器设计图或洲际弹道导弹技术等最尖端军事技术。但韩国政府认为，普京宁可送给金正恩一辆俄罗斯产高级豪华轿车，但没有给朝鲜转让有关核导弹的军事敏感技术。

专家：俄会对朝技术转让要求采取消极态度

专家猜测，朝鲜将要求俄罗斯提供尖端军事技术，但俄罗斯对此会采取消极态度。

韩国国防部长申源湜17日接受彭博社采访时说：“俄罗斯向朝鲜转让最先进军事技术的可能性很低。因为，如果转让最尖端技术，俄罗斯将完全失去对朝鲜的影响力。”

朝鲜驻科威特前代理大使柳贤宇也认为，普京不会给朝鲜提供有意义的（军事）技术更新。“普京可能会向国际社会展示管理金正恩的样子，展现俄罗斯的影响力。”

世界朝鲜研究中心理事长安灿日指出，俄罗斯想讨论武器供应等军事合作，而朝鲜想讨论赚取外汇和解决粮食问题。据了解，最近朝鲜请求俄罗斯接收约12万名朝鲜劳工。

此外，韩国情报和安全部门认为，以普京访朝为契机，朝俄或会建立起1961年的合作模式，就是一旦朝鲜进入战争状态，俄罗斯立即采取军事介入行动。

据了解，朝鲜与俄罗斯前身苏联于1961年签署了《朝苏友好合作互助条约》，其中包括缔约任何一方处于战争状态时，另一方应立即尽其全力给予军事及其他援助的内容。

韩国国家安保室长张虎镇16日上韩联社电视台节目时说，韩方曾与俄方进行过警告性沟通，强调不可逾越特定界限。

朝鲜外长崔善姬今年1月访俄后，朝鲜曾表示，朝俄就双边关系从战略方向提升到新法律基础达成了共识。因此，专家指出，通过此次朝俄峰会，两国会否建立起重新定义两国关系的新条约，值得关注。