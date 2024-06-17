日本姬路城热门打卡地 外国游客门票涨价三倍

自日元贬值后，到日本旅游消费的海外游客大增。世界遗产姬路城所在的兵库县姬路市，当地政府考虑对海外游客征收贵三倍的门票。

日本各地的古迹景点都有涨价的趋势，例如大阪城天守阁目前门票600日元，当地已决定明年起翻倍至1200日元（约新币10元）。如今，姬路城准备向外国游客收取4000日元的票价，超越大阪城的涨幅，成为全日本收费最高的城堡景点。

位于兵库县的姬路城有400多年历史，1993年成为日本首座列入联合国教科文组织世界文化遗产名录的城堡。由于外观保存好，是外国旅游书介绍的热门打卡景点。近期，因为参观游客踊跃，入场人数已恢复到2019年疫情前，而外国游客数量创历史新高，在总入场人数148万人中，有45万人来自海外，占比首次超过30%。

由于姬路城的建筑和景观受到外国游客的欢迎，加上日元疲软，当地预计今后外国游客的数量将继续增加。

市长清元秀泰在星期日（6月16日）的一项国际会议上，宣布要调涨外国游客的收费。

他说：“目前，城堡的入场费是18岁以上1000日元，即美金7元（约8.5新元）。我们考虑在这个基础上，对外国游客征收四倍的价钱，即美金30元。”

对于涨价的原因，他解释：“姬路市的计划是，用这笔收支作为城堡的维修费，也希望能解决过度旅游的问题。”

《读卖新闻》报道指出，日元贬值给日本地方上带来旅游收入，但同时引发游客过多的旅游污染问题。日本一些地方政府正在积极考虑以涨价作为措施，姬路市长此次的宣布，估计将引发日本一些景点依样画葫芦。

日本业界“双重价格”策略普遍

其实，对海外游客收取高价的做法在日本饮食业里已相当普遍。《日本经济新闻》（简称《日经》）称，日本饮食业界近期采取“双重价格”策略，在海外游客较多的地区，餐馆价格通常会比较高。

以东京丰州海鲜市场外的“千客万来”食街为例，有很多海鲜店因海外游客多，限定最低消费是一万日元，比日本其他地方高。

有些则是在同一个店里，区分海外游客和本地顾客，所给的点菜单，列出的价格不一样。例如，海鲜自助餐馆“玉手箱”于4月份在东京涩谷开业，就对日本居民和游客设定不同的入座价格，自由餐收费标明日本人和住在日本的居民是5980日元，外国游客则是6980日元。

对于价格的不同，《日经》访问的专家认为，若有适当的解释，就会得到认同。例如，一些店家称，是因为要特制迎合外国人的菜肴，或者是因为要请会讲外语的服务生等，这些成本都是收费高的理由。

日本居酒屋连锁店集团Watami 总裁渡边美树认为，“日本人绝对不会花3000日元去买一支牛肉串，但来日本的海外游客就不同，他们会认为这很便宜。”