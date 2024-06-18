【东谈西论】莫迪选举得票大跌 民主的胜利？

印度总理莫迪及他领导的政党联盟在今年的全国大选中获胜。莫迪在6月4日发表胜选感言时，先对祖国印度致敬，接着赞颂印度教的宇宙之神贾格纳。他也告诉支持者，这是自1962年以来，第一次有一个印度政府能连续三届执政。

莫迪也开启了本人的第三个总理任期，不过他的选举成绩并不理想。在印度议会的543个席位中，莫迪领导的印度人民党只拿下240个，远远少于他定下的370席目标。他也失去了单独组阁权，必需和其他的政党组成联合政府。

这次的挫折对莫迪实现政治目标以及印度接下来的发展会构成什么影响？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和台湾国科会科技、民主与社会研究中心研究员兼执行长刘奇峰解析莫迪为何会遭遇滑铁卢？

精彩片段

台湾国科会科技、民主与社会研究中心研究员兼执行长刘奇峰：莫迪在2014年上台之后，最大的政绩或者是争议，就是2016年的废钞令，demonetisation。他当初着眼的两点，第一就是，印度有很多地下交易，他们（商人）基本上不缴税，所以借着废钞，莫迪可以把这些地下的金流全部一次性的浮出台面......第二，照BJP的讲法就是可以断了一些地下恐怖组织的金流。

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