以色列坚信数十名人质还活着 与哈马斯达成协议前不休战

（耶路撒冷综合电）以色列官员称，被哈马斯扣在加沙地带的数十名人质肯定还活着，在所有人质获释之前，以色列不会结束战争。

哈马斯在去年10月7日对以色列的袭击中掳走251名人质。以色列当局认为，目前还有116人被扣在加沙，当中41人已经死亡。一名匿名的以色列高级谈判代表星期一（6月17日）告诉法新社：“肯定还有数十名人质活着。我们不能长时间把他们留在那里，他们会死的。”

这名官员也透露，以色列谈判团队已同意美国总统拜登提出的停火提案，目前正在等待哈马斯点头。但他强调，以色列不能在达成释放人质的协议前结束这场冲突，因为哈马斯可能违反承诺，让谈判再拖上10年甚至是更长的时间。

他说：“我们不能在这个时候——签署协议之前——承诺结束战争。因为第一阶段的条款包括就第二阶段进行谈判，而第二阶段是要释放被扣为人质的男性和男兵。”

拜登上个月提出的停火计划分三个阶段，第一阶段是为期六周的停火，其间哈马斯将释放部分人质，换取以色列释放数百名被关押的巴勒斯坦人，并从加沙所有人口聚集区撤军；在第二阶段里，哈马斯将释放剩余人质，以军全部撤出加沙；第三阶段则是加沙地带的大规模重建计划等。

以色列政府至今未表明是否接受拜登的提议。官员称，若协议无法达成，以国防军将继续在加沙的军事行动，战斗方式将有所不同，但激烈程度不会减弱。

目前，以色列仍继续在加沙南部城市拉法展开军事行动。以军星期一说，他们已消灭哈马斯在拉法约一半的战斗力量。

民众在国会和内坦亚胡官邸外举行集会

由于对总理内坦亚胡处理加沙战争的方式不满，星期一有数以千计的以色列人在国会和内坦亚胡官邸外举行集会。他们要求政府现在就把所有人质带回来，并提前举行大选。

73岁示威者桑德罗维奇告诉法新社：“他（内坦亚胡）的每一个行动都在毁灭以色列。他应该为10月7日发生的事负责。”

警方说，他们逮捕了九名示威者，当中一些人涉及导致警察受伤的暴力行为。另据《以色列时报》报道，至少有三名示威者受伤入院。

内坦亚胡领导的利库德集团成员、以色列副议长瓦图里（Nissim Vaturi）18日形容，以色列反政府示威者是哈马斯的“抗议分支”，引起争议。反对派领袖甘茨和拉皮德呼吁内坦亚胡解除瓦图里的职务。