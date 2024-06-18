以色列坚信数十名人质还活着 与哈马斯达成协议前不休战

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发布 / 2024年6月18日 5:11 PM
数以千计的以色列人星期一在耶路撒冷的总理官邸外举行反政府示威，要求提前举行大选，一些示威者与警方发生了冲突。（法新社）
数以千计的以色列人星期一在耶路撒冷的总理官邸外举行反政府示威，要求提前举行大选，一些示威者与警方发生了冲突。（法新社）

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（耶路撒冷综合电）以色列官员称，被哈马斯扣在加沙地带的数十名人质肯定还活着，在所有人质获释之前，以色列不会结束战争。

哈马斯在去年10月7日对以色列的袭击中掳走251名人质。以色列当局认为，目前还有116人被扣在加沙，当中41人已经死亡。一名匿名的以色列高级谈判代表星期一（6月17日）告诉法新社：“肯定还有数十名人质活着。我们不能长时间把他们留在那里，他们会死的。”

这名官员也透露，以色列谈判团队已同意美国总统拜登提出的停火提案，目前正在等待哈马斯点头。但他强调，以色列不能在达成释放人质的协议前结束这场冲突，因为哈马斯可能违反承诺，让谈判再拖上10年甚至是更长的时间。

他说：“我们不能在这个时候——签署协议之前——承诺结束战争。因为第一阶段的条款包括就第二阶段进行谈判，而第二阶段是要释放被扣为人质的男性和男兵。”

拜登上个月提出的停火计划分三个阶段，第一阶段是为期六周的停火，其间哈马斯将释放部分人质，换取以色列释放数百名被关押的巴勒斯坦人，并从加沙所有人口聚集区撤军；在第二阶段里，哈马斯将释放剩余人质，以军全部撤出加沙；第三阶段则是加沙地带的大规模重建计划等。

以色列政府至今未表明是否接受拜登的提议。官员称，若协议无法达成，以国防军将继续在加沙的军事行动，战斗方式将有所不同，但激烈程度不会减弱。

目前，以色列仍继续在加沙南部城市拉法展开军事行动。以军星期一说，他们已消灭哈马斯在拉法约一半的战斗力量。

民众在国会和内坦亚胡官邸外举行集会

由于对总理内坦亚胡处理加沙战争的方式不满，星期一有数以千计的以色列人在国会和内坦亚胡官邸外举行集会。他们要求政府现在就把所有人质带回来，并提前举行大选。

73岁示威者桑德罗维奇告诉法新社：“他（内坦亚胡）的每一个行动都在毁灭以色列。他应该为10月7日发生的事负责。”

警方说，他们逮捕了九名示威者，当中一些人涉及导致警察受伤的暴力行为。另据《以色列时报》报道，至少有三名示威者受伤入院。

内坦亚胡领导的利库德集团成员、以色列副议长瓦图里（Nissim Vaturi）18日形容，以色列反政府示威者是哈马斯的“抗议分支”，引起争议。反对派领袖甘茨和拉皮德呼吁内坦亚胡解除瓦图里的职务。

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