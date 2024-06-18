国安部：美国面对外国恐怖威胁增加

（华盛顿彭博电）拜登政府认为，同一年前比较，美国如今面对的外国恐怖威胁有所增加，这要归咎于恐怖组织伊斯兰国死灰复燃以及以哈战争所引发的中东动乱。

美国国土安全部部长马约卡斯周一（6月17日）对媒体说，国土安全部发现，伊斯兰国组织（ISIS）重新开启招募活动，并展开公共宣传与煽动个人来分裂美国社会。

过去几年，美国国土安全部一直将国内暴力极端主义视为美国面临的最紧迫和最致命的威胁，如今针对全球威胁发出警告，标志着国土安全部的聚焦点有所转变。

马约卡斯表示，他仍然担心国内暴力极端分子是美国的最大威胁，但与此同时，对于外国恐怖主义的担忧也正在加剧。国土安全部是在2001年911恐怖袭击事件发生后成立的。

他说：“外国恐怖主义的威胁如今也是我们最关心的问题，情况比去年更加严重。去年10月7日哈马斯袭击以色列后爆发的中东战争加剧了威胁形势。”

他也指出，在11月美国总统选举之前，外国不法分子传播虚假信息的危险越来越大，人工智能（AI）的崛起令传播虚假信息变得更加容易，而俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜仍是在美国传播虚假信息的四个主要国家。

他说，在网上和社交媒体故意散布虚假信息的人，目的似乎是“要加剧美国的社会不和以及利用美国的分裂”，同时通过“传播有关特定立场和特定人士的信息”来对选举施加影响力。