20多名朝鲜士兵再越过韩朝军事分界线

20多名朝鲜军人上周越过非军事区的韩朝军事分界线遭韩军鸣枪警告后，周二（6月18日）又有20多名朝鲜军人越过军事分界线，在韩军鸣枪警告后才掉头离开。

韩国联合参谋本部18日表示，当天上午8时30分左右，又有20至30名在非军事区工作的朝鲜士兵越过韩朝军事分界线，在韩国鸣枪及广播警告后，这些朝鲜士兵立即掉头北返。

韩军表示，朝鲜士兵当天侵犯的军事分界线区域与9日越过的区域不同。

韩联社指出，朝鲜军人频繁越过军事分界线，似乎和朝鲜近期在非军事区内的施工有关。

韩军透露，最近几天有多名在非军事区内工作的朝鲜士兵因地雷爆炸而伤亡。尽管在前线地区所进行的荒地建设及埋设地雷工作酿成多起地雷爆炸意外，导致多人死伤，不过朝鲜军队似乎仍在以不合理的方式进行（非军事区内）工作。

据了解，朝鲜去年11月23日宣布废除《9·19韩朝军事协议》后，今年1月起，陆续恢复前线哨所、在韩朝连接道路附近埋设地雷，并拆除连接铁路的铁轨及路灯。同时，今年4月以来，朝鲜在包括北方界线（也就是非军事区以北2公里处）在内等各个前线区域部署大量部队，并持续开展各项工作，包括开辟荒地以强化周边能力、埋设地雷、强化战术道路，以及安装看似为反战车障碍的不明结构。

针对朝鲜军方近期的行动，韩军官员分析，似乎是加强内部控制的措施，例如防止朝鲜士兵、民众叛逃韩国或返回朝鲜，该官员说，朝鲜也在过去曾有朝鲜人士返国的地区埋设地雷。

韩军说，预期朝鲜未来将逐步扩大非军事区内的工作，韩国军方将密切监控朝鲜军方在前线地区的行动，以防突发事件发生。