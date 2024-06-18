普京访朝将签署全面战略伙伴协定

俄罗斯总统普京6月18日至19日对朝鲜进行国事访问。这是24年以来普京首次访问朝鲜。此前，普京上一次访朝是在2000年金正日执政时期。俄政府表示，俄朝将签署包括安全相关内容的全面战略伙伴协定。分析指出，普京的随行代表团的构成表明，俄朝将会全方位合作。

朝鲜驻俄大使馆18日公开平壤市内的画面，平壤街头挂满了俄国旗和普京的肖像。朝鲜《劳动新闻》报道，为迎接最珍贵的朋友来访，平壤洋溢着欢乐和喜悦的气氛。

据塔斯社报道，普京启程前一天（17日）签署决议，同意与朝鲜签署《全面战略伙伴关系条约》。

俄总统助理尤里·乌沙科夫17日说：“普京访朝的实际活动都将于19日开展。计划签署的文件还在起草中。俄朝可能签署的全面战略伙伴关系协定也在其中，这将取代1961年的《朝苏友好合作与互助条约》、2000年的《朝俄友好睦邻合作条约》以及2000年和2001年的《莫斯科和平壤宣言》。”

他还表示，普京总统将与金正恩进行非正式谈话，还将讨论国际社会敏感问题。

据了解，与俄罗斯建立全面战略伙伴关系的国家是越南、乌兹别克斯坦及哈萨克斯坦等。

朝俄自去年9月的首脑会谈后，通过经济、议会、外交、政党、地方政府、农业、文化、教育、保健、林业、青年、信息领域等高层互访，一直在寻求合作。以此次普京访朝为契机，两国可能在多领域签署合作协议。

韩国SBS电视新闻分析指出，普京的随行人员阵容豪华。外长和防长一同访朝是因为俄罗斯从朝鲜获得炮弹援助，准备讨论其他军事合作问题。此外，航天部门负责人也访朝，可能是要谈向朝鲜提供的侦察卫星技术。铁道、能源、保健部门负责人也一同访朝，这似乎意味着朝俄要进行全方位合作。

韩国统一部表示，能源、航天和铁道部门负责人一同访朝，这和2000年普京访朝时不同，韩方正在关注两国间宇宙技术合作的可能性。

俄朝有意摆脱西方控制 建立独立贸易结算体系

值得注意的是，普京在访朝前，在朝鲜《劳动新闻》发表署名文章，指俄朝将发展摆脱西方控制的贸易和结算体系，共同对抗单方面的非法限制措施，双方将共同致力于提升双边合作至更高水平。

统一研究院资深研究委员玄承洙认为，卢布结算体制是俄罗斯为削弱美国的美元霸权而采取的世界战略。由此可见，俄罗斯在会谈中最关心的议题就是朝俄针对国际社会的制裁，建立自己的贸易和结算体系。

对此，《中央日报》指出，普京和朝鲜分别把会谈的重点放在经济领域和安保领域。 俄罗斯向朝鲜伸出援助之手，可看因为俄乌战争长期化，俄罗斯维持‘战时经济’相当迫切。若普京是为了摆脱战争所造成的孤立局面试图与朝鲜合作，那么朝鲜目的就是通过首脑外交活动，稳定体制，并从俄方得到拥核国的地位。

针对普京访朝，白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比表示，对俄朝两国不断加深的关系表示担忧，美方将予以密切关注。