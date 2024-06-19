首批乌克兰战斗机飞行员在法国受训

（巴黎法新电）西方国家协助培训的首批乌克兰战斗机飞行员正在法国西南部一个秘密基地，为驾驶F-16战斗机受训。

这10名飞行员年龄介于21岁至23岁，他们先前在英国接受初步培训，目前已转到法国进行为期六个月的速成训练。他们的培训内容与法国飞行员完全相同，但时间减半，包括80个小时“阿尔法”（Alpha）教练机飞行训练和50个飞行模拟器课时。

基地指挥官在媒体近日参观时说：“我们正竭尽所能，确保尽快完成训练。”

在法国之后，这批乌克兰飞行员将前往另一个国家（可能是罗马尼亚）接受为期四个月的最后阶段培训。

法国承诺未来两年为乌克兰培训26名飞行员；法国总统马克龙本月初也宣布，将向乌克兰提供“幻影2000”（Mirage-2000）战机。“幻影”与F-16的操作有别，飞行员在最后阶段须接受另一套训练。法方暂未公布会向乌克兰提供多少架“幻影”战机以及相关培训计划。

俄罗斯2022年2月挥军入侵乌克兰之后，乌克兰总统泽连斯基一再呼吁西方盟友供应先进战机，以提升乌克兰空军实力。

美国等西方国家承诺向乌克兰提供F-16战机，首批预计不久将送达。泽连斯基上月中旬表示，乌克兰需要120至130架F-16战机，才能足以在空中与俄军抗衡。

乌克兰飞行员已在西方国家受训多月，但最快要到年底才能完成训练，负起驾驶F-16战机的任务。