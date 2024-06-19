美国洛杉矶校区从明年起禁止学生用手机

（圣迭戈奥斯汀综合电）美国洛杉矶联合学区从明年起，将全天禁止学生在学校使用手机，理由是手机会分散学生的学习注意力，损害心理健康，并阻碍人际关系。

这个美国第二大校区，学生人数达40万。校区教育委员会以5:2 的投票结果批准一项决议，将在120天内制定一项禁止学生使用手机和社交媒体平台的政策，并在明年1月生效。

校区教委会说，将研究有关实施方式，包括是否强制学生将手机存放在上锁的袋子或特殊的储物柜中；通过技术手段限制社交媒体平台，以及斟酌如何处理不同类型的通讯器材，如智能手表。

研究：手机成瘾与焦虑和网络欺凌上升有关

周二（6月18日）通过的决议引用一系列研究成果，这些研究凸显年轻人使用手机的负面影响，包括《常识媒体》的调查显示，有一半的青少年称自己对手机“上瘾”。调查显示，手机成瘾与焦虑和网络欺凌率的飙升有关。另一项调查显示，有97%的11岁至17岁学生在校期间使用过手机。

根据皮尤研究中心的数据，大约70%的高中教师表示，学生因手机分心是课堂上的一个主要问题。

尽管有关的心理健康风险研究尚未完成，但美国医务总监穆尔蒂（Vivek Murthy）认为紧急情况非常明显，必须采取行动。

默西引用医学期刊JAMA的一项研究结果说明，每天在社交媒体上花多过三小时的青少年可能面临更高的心理疾病风险，同时他引用盖洛普民意调查显示，一般青少年每天在社交媒体花费4.8小时。

“我们将站在前沿，学生们以及整个城市和国家都将因此受益”，提出这项决议的董事会成员尼克·梅尔沃恩（Nick Melvoin）在一份声明中说。

加州州长倡导全州实施类似禁令

加利福尼亚州州长纽森表示，他将与立法机构合作，在全州学校上课期间限制使用智能手机。

他在声明中说：“当小孩和青少年在学校时，他们应该专注于学习，而不是在屏幕上。”

根据洛杉矶目前的政策，学生在上课时禁用手机，但可以在午餐或休息时间使用手机。

美国各地的学校管理员都在努力应对学生普遍使用智能手机的问题。佛罗里达州去年通过一项法律，要求学区禁止学生访问社交媒体。纽约州州长霍楚尔也说，她计划在明年立法会议期间，提出禁止在学校使用智能手机的措施。