美联邦贸易委员会再指控TikTok侵犯儿童隐私

（华盛顿综合电）美国联邦贸易委员会（FTC）宣布，已将针对短视频应用TikTok及其母公司字节跳动可能侵犯儿童隐私的投诉移交美国司法部处理。TikTok则对FTC的起诉决定表示失望。

FTC主席莉娜·汗星期二（6月18日）在X平台发文说：“经调查，我们有理由相信TikTok违反或即将违反《儿童网络隐私保护法》（COPPA）和其他联邦法律。”

TikTok回应说，一年多来，该公司一直在配合FTC以解决其担忧的问题，但FTC选择提起诉讼而不是继续与TikTok合作寻找合理解决方案，令人失望。“我们强烈反对FTC的指控，其中许多指控与过去的事件和做法有关，有的与事实不符，有的已经得到解决。”

早在2019年，FTC就曾指控TikTok非法收集儿童个人信息违反儿童隐私法，TikTok随后以支付570万美元（约770万新元）的民事罚款与FTC达成和解，并同意持续遵守儿童网络隐私保护法。

2020年5月，多名美国参议员致函FTC要求调查TikTok，称有证据表明TikTok侵犯了儿童用户的隐私，且未遵守2019年的和解条款。

FTC的新指控使TikTok在美国面临更加严峻的法律挑战。今年4月，美总统拜登签署法律要求字节跳动在明年1月19日前剥离TikTok美国业务，否则将面临禁令。TikTok将在20日提交法律摘要挑战相关法令。