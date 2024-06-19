英国大选出现AI候选人

（布赖顿路透电）英国下月4日举行大选，众多候选人当中有一位与众不同，他是全球首位人工智能（AI）候选人。

这位名叫史蒂夫的AI候选人其实是企业家恩达科特（Steve Endacott）的AI分身，恩达科特以独立候选人身份竞选南部海滨城市布赖顿的议员席位，但竞选宣传单上出现的脸孔不是他，而是AI史蒂夫。

59岁的恩达科特说他是因为对“标准化的政治”感到不满，而决定出来竞选。AI史蒂夫由恩达科特经营的AI个人化语音助理公司Neural Voice打造，选民可以通过实时聊天软件，与AI史蒂夫针对包括LGBTQ权利、住房、垃圾收集、移民在内的各种议题进行交流。随后AI史蒂夫会提出政策构想，并征集选民的意见。

恩达科特说：“我们正在组织一个政党，此次选举过后我们要在全国各地推出更多AI候选人。我们认为这是一个起步，在这个基础上可进一步筑建出一些大型和民主的东西。”

慈善工作者庄士敦见过AI史蒂夫后受访说：“我们在许多领域包括工作和社交中使用AI，为何不把它也用在政治上？它可能改变我们的生活方式。”

AI史蒂夫的名字将出现在选票上，不过选举委员会说，如果AI史蒂夫胜选，出任国会议员的将会是恩达科特，而不是他的AI分身。

AI候选人能获得选民青睐吗？路透社访问了一些选民，他们大多数不太愿意投选AI候选人。一名37岁会计师指出，议员必须能在国会中为选民发声；另一位选民则说：“AI和政客有一共同点，那就是不可信赖。”