以色列批准攻打黎巴嫩 全面开战或重挫两国

（耶路撒冷综合电）在美国试图缓和以色列与黎巴嫩边境紧张局势之际，以色列军方星期二宣布，攻打黎巴嫩的作战计划已获批准。以色列外长卡茨同日称，以色列即将决定是否要对黎巴嫩真主党发动全面战争。分析认为，相较于加沙地带的哈马斯，黎巴嫩真主党是更强劲的对手，可能对以色列造成更重大的伤亡和破坏。

以色列国防军星期二（6月18日）发声明说，以军北方司令部司令戈尔丁和行动局局长巴西乌克，当天就以黎边境局势进行评估，并批准在黎巴嫩开展军事行动的计划。声明说，以军将加快提升前线部队的战备水平，但未透露作战计划细节。

自以哈冲突爆发以来，受伊朗支持的民兵组织真主党一直在边境地区与以色列交火。上周，真主党在一名高级指挥官死于以色列空袭后，向以色列发动至今最大规模的火箭弹和无人机袭击。真主党星期二还发布视频，称是侦察无人机在以色列港口城市海法等地拍摄的画面。

以色列外长卡茨星期二早些时候警告，在真主党威胁要攻击海法港口后，“我们已非常接近改变针对真主党和黎巴嫩游戏规则的时刻”。他在社媒平台X发文称：“在一场全面战争中，真主党将被摧毁，黎巴嫩将受到重创。”

以色列和真主党对峙加剧，使外界越来越担心双方会因误判而陷入更深冲突。五角大楼发言人赖德星期二表明，美国不希望看到中东发生更广泛的区域战争。

为缓解以黎局势，美国总统拜登的高级顾问霍希斯坦星期一（17日）访问以色列后，星期二前往黎巴嫩。他会见黎巴嫩国会议长贝里后说：“通过外交途径迅速解决冲突，符合所有人的利益，这是可以实现的，也是当务之急。”

霍希斯坦也会见黎巴嫩总理米卡提。米卡提强调，黎巴嫩不寻求升级边境局势，并呼吁以色列结束对黎巴嫩的持续攻击，让边境恢复平静与稳定。

以色列或面临第二场全面战争 真主党弹药或能压倒以防空力量

《纽约时报》分析指出，以色列如今可能面临第二场全面战争，而真主党要比哈马斯更强大。真主党拥有久经沙场的战斗人员，以及远程精确制导导弹，可以打击以色列深处的目标。

以黎上一次发生冲突是在2006年，当时战事持续五周，导致1000多名黎巴嫩人和160多名以色列人死亡。分析员说，真主党现在比当年强大得多，若再次爆发战争，可能会摧毁以黎两国。

以色列前高级军事战略师布罗姆警告，真主党拥有的大量弹药可能在全面战争中压倒以色列防空力量。“他们有能力攻击以色列任何地方，并将瞄准平民目标。”

对经济低迷的黎巴嫩来说，战争也将使它雪上加霜。以色列退役准将奥利安认为，目前以色列与真主党虽不断试探对方的红线，但似乎都不想全面开战。“不过，他们可能很轻易就陷入其中。”

美国审查运往以炸弹 否认扣住其他武器

另一方面，以色列总理内坦亚胡星期二称，他上周会见来访的美国国务卿布林肯时告诉对方，美国过去数月扣住要运往以色列的武器和弹药，在以色列为生存而战之际，这是不可想象的。

对此，白宫新闻秘书让-皮埃尔回应，除一批特定弹药外，美国没有扣住给以色列的其他武器。布林肯也说，美国还在审查一批2000磅的炸弹，以避免它们被用在人口稠密的加沙南部城市拉法，但其他武器仍照常转移。

另据《华尔街日报》报道，在美国国会批准向以色列出售50架F-15战斗机后，拜登政府尚未推进这项军售。报道引述一名国务院官员的话说，美国并没有减缓对以色列转移武器的政策，而是“正在从战术角度考虑时机”。