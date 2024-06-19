澳洲航空管制人员短缺 飞行员忧客机自行起降会出事

（悉尼彭博电）澳大利亚的航空管制人员短缺，机场塔台午夜过后或周末期间无人值守，飞机在没有地面引导的情况下自行起降，飞行员担心会发生事故。

冠病疫情期间，因各国限制旅游，导致不少航空人员被解雇，如今旅游业复苏后，澳洲航空业应接不暇，出现人员短缺问题。

澳洲北部达尔文机场目前没有深夜空中管制服务，但几乎每天深夜有十多趟航班降落或起飞。

东北海岸的汤斯维尔机场周末也没有航空管制人员值守，但单是星期天，一天就有近50趟商业航班自行协调起降。

一些机师担心发生事故，向当局揭发情况。去年年初，悉尼的航空管制人员向运输安全调查员提交至少15份报告。一些人警告，除非解决人手不足问题，否则几乎不可避免发生事故。

澳洲和国际飞行员协会主席卢卡斯说：“没有空中交通管制，任何飞机或飞行员出错的几率会增加，识别和纠正这些错误的能力也会大大降低。”

根据航空业分析公司睿思誉（Cirium）数据，本月共有866趟航班飞往达尔文，是今年以来最多航班的一个月。

澳洲民航安全局发声明说，达尔文机场晚上10时至隔天早上6时间的安排是安全的，当局对此感到满意，目前正与负责达尔文空中交通管制的国防部合作，使服务恢复到之前的水平。国防部没有对此作出回应。

在澳洲，小型或偏远机场没有航空管制人员是常见的，但有机师透露，达尔文空域在深夜时段，有许多商业航班、军用飞机和小型医疗飞机起降。