岸田出台《政治捐款管制法》平息政治黑金丑闻

日本国会星期三（6月19日）通过了《政治捐款管制法》修正案，以加强对政治捐款的透明度。除此之外，也为违反这一法律的议员制定更严格的法则，包括进行罚款和停止可参与政治活动的公民权。

《读卖新闻》报道，日本执政自民党派系涉及政治捐款丑闻曝光后，首相岸田文雄的处境越加困难。星期三，自民党和公明党一同投赞成票通过《政治捐款管制法》，希望平息这个闹了大半年的自民党派系“政治与金钱”问题。

新出台的法律定于2026年1月生效，即等到日本大选，众院换届后才实施。

去年年底，自民党内部相继爆出各个派系以餐会之名进行的募款活动有问题，当中售出餐券所获得的金额，把相当部分没有如实报账，而是以回扣转给了议员，成了庞大的政治黑金丑闻。

该党多个派系大佬被一一接受调查，一些甚至被提控。涉及最大一笔政治黑金的是党内最大派系安倍派，总额达到13亿日元（约1110万新元）。

岸田4月4日根据党章决定对39名涉案议员作出处分。当中，已故前首相安倍的亲信如盐谷立、世耕弘成等都被下令退党。安倍派干部下村博文、西村康稔则因为回扣金额较少，被停止党员资格一年。

星期三修订后的法律加强了对议员的惩罚，以防止类似事件再次发生。首先，它提升了政治捐款的透明度，把现行“超过20万日元”单一捐款实名记录的规定改为“超过5万日元”。

换言之，下修这一捐款实报门槛，将让外界更清楚捐款者的实名和身份，进而防止政党偏袒某些机构。再者，它也旨在让议员对每一笔账款负责，若被查出收入和支出作假，不但是会计人员要被提控，议员也将被罚款50万日元和暂停公民权利。这意味着，涉案议员必须取消政治活动，无法在下次选举中参与竞选。

据媒体爆料，自民党开始并不愿把公开捐款的门槛下修到5万日元，它拟定的草案提出10万日元，主要原因是担心这样会让一些不愿公开身份支持者的捐款变少。后来，基于反对党激烈讨伐，最后接受公明党的建议，以5万日元为底线。

《东京新闻》发文指自民党政治捐款案在“政策活动费”上被批不够严谨。其中，有一条文写捐款收据要到10年后才被公开，这充其量只是把发现歪风的时间推后。

该报也爆料，在国会辩论中，有反对党认为应该完全禁止企业和团体向政党捐赠。

但是，向来接受企业捐献的自民党极力反对。岸田文雄在反驳时说：“政治资金对支持民主社会发展至关重要，这是很自然的。不能总说禁止、禁止、禁止，必须了解没有了资金就没有政治，这是日本的现实。