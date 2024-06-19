朝俄宣布军事同盟 韩媒：动摇世界安保格局

朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京星期三举行首脑会谈，签署《全面战略伙伴协议》。韩国媒体指出，合法拥核国俄罗斯和非法核开发国朝鲜宣布组成军事同盟，动摇世界安保格局。

金正恩和普京在星期三（6月19日）的第一阶段峰会持续了大约一个半小时，随后两人再进行两小时的单独会谈。

两人会后共同会见记者。普京宣布，两国当天签署的《全面战略伙伴协议》是具有飞跃性发展意义的文件。在政治、经济、贸易、文化人道主义和安全领域树立里程碑。根据协议，双方若遭到侵略，将会互相支援。

金正恩说，朝俄两国关系已经升格为“同盟关系”，迈向更高的新水平。

分析认为，虽然朝俄在协议没有写入“立即投入军事力量”，但与2000年《友好睦邻合作条约》（若发生危险情况时，两国立即接触）相比，应对水平进一步提高。

普京称，根据当天签署的协议 ，俄罗斯不排除向朝鲜提供军事技术协助。

金正恩：朝将无条件支持俄所有政策

金正恩形容：“朝鲜和俄罗斯正迎来上世纪朝苏关系时期也无可比拟的“全盛期”，（朝鲜）将无条件地继续支持俄罗斯所有政策。”

对此，普京说：“两国现已为构建俄朝长期关系拟定新文件。”

值得注意的是，出席第一段会谈的双方官员，俄方共13人，比朝方的六人多过一倍。除了俄罗斯防长和外长，还有自然资源、交通、卫生等部门部长，以及航天机构主管。

韩媒指出，朝鲜向俄罗斯提供俄乌战争所需的武器，俄罗斯可能给朝鲜提供全方位的礼物。

1961年朝苏通过签署《友好合作与互助条约》进一步加强两国关系，但在苏联解体后，朝俄关系出现松动。2000年，两国签署《朝俄友好睦邻合作条约》。当初朝鲜希望恢复《友好合作与互助条约》，因为根据条约，在一方发生紧急情况时，另一方可通过各种手段提供军事援助，“自动军事介入”。

有观察员认为，从普京的发言来看，实际上包含接近自动介入的内容。

韩国《中央日报》指出，通过此次协议，因俄乌战争而陷入困境的俄罗斯，公开承诺与“隐居国家”朝鲜进行军事合作，预计会引发主要国家的不少抗议。

普京原定星期二（18日）访朝，但在星期三凌晨2时45分才抵达平壤顺安机场。由于时间已晚，只有金正恩独自一人到场接机，朝鲜高官都没现身，不过停机坪铺好红毯，两名元首见面时，互相拥抱。朝鲜星期三中午在平壤金日成广场为普京举行盛大的欢迎仪式。

针对普京凌晨访朝，韩国国防研究院斗镇浩认为，因为战争状态，俄方为了隐瞒普京的行程，可能故意推迟行程。普京两天一夜的访朝行程变成一天。

另外，普京继今年2月之后，再向金正恩赠送一辆俄产豪车奥鲁斯（Aurus），金正恩则向普京赠送多种艺术品。