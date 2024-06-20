真主党：以黎全面战争 以色列将无安全之处

（贝鲁特综合电）黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉在以色列批准对黎巴嫩的进攻计划后警告，如果以黎爆发全面战争，以色列没有地方会是安全的。他也首次对欧盟成员国塞浦路斯发出袭击威胁，加深了外界对加沙冲突可能进一步扩大的担忧。

纳斯鲁拉星期三（6月19日）发表电视讲话，悼念死于以军空袭的真主党高级指挥官阿卜杜拉（Taleb Abdullah）时称，黎巴嫩真主党并不想要与以色列全面开战，而只是在支持哈马斯。

以色列与哈马斯去年10月爆发新一轮冲突后，黎巴嫩真主党也不断在边境与以军交火。 阿卜杜拉上周死于以色列空袭后，真主党对以色列发动了至今最大规模的火箭弹攻击，双方冲突进一步加剧。以色列军方星期二（18日）宣布，攻打黎巴嫩的作战计划已获批准。

纳斯鲁拉警告，若对真主党发动大规模进攻，以色列将面对来自海陆空三面的袭击，真主党的战斗将不受限制。“敌人很清楚，我们已为最坏情况做好准备……没有任何地方……能免于我们的火箭弹攻击。”

他称，以黎战争将彻底改变地中海局势，似乎暗示真主党可能攻击以色列的海上天然气钻井平台。在2006年的上一次以黎冲突中，真主党击中地中海的一艘以色列军舰，首次展示了打击海上目标的能力。

塞浦路斯否认参与军事行动 英主权基地不受政府控制

纳斯鲁拉还指责塞浦路斯允许以色列使用它的机场和军事基地来攻击黎巴嫩。他称，这意味着塞浦路斯政府参与了战争，将成为真主党的反击目标。

塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯随即表明，塞浦路斯绝对没有参与在中东或其他地区的军事行动。他说：“塞浦路斯不是问题的一部分，而是解决方案的一部分。这一作用是显而易见的。”

赫里斯托祖利季斯提到，从塞浦路斯向加沙地带运送人道援助的海上走廊，受到了阿拉伯世界与国际社会的认可。

据知，塞浦路斯未允许以色列军方使用它的领土或基地设施。过去，塞浦路斯偶尔会让以色列使用它的飞行情报区来进行空中演习，但从未在冲突时期这么做。

塞浦路斯有两座英国军事基地，它们位于英国主权基地区，不受塞浦路斯政府控制。英国过去曾把塞浦路斯基地用于在叙利亚和也门的行动。据以色列媒体报道，今年4月中旬，英国战斗机和加油机也曾从塞浦路斯基地起飞，协助挫败伊朗对以色列的大规模无人机和导弹袭击。

纳斯鲁拉在讲话中夸耀真主党的军事能力，指真主党一直在研制导弹和无人机，目前的军力比过去任何时候都要强大。

真主党星期二发布一段视频，称是侦察无人机在以色列北部拍摄的画面，其中包括敏感的军事、国防和能源设施，以及以色列港口城市海法的基础设施。

对此，以军总参谋长哈莱维星期三到以色列北部视察军队时称，以军拥有“无限强大的能力”，而敌人对此知之甚少。

纳斯鲁拉则嘲讽以色列自诩拥有中东最强军队，却迟迟未能瓦解哈马斯在加沙南部城市的战斗力量。他强调：“我们将继续支持加沙，并已为任何情况做好准备。我们并不害怕。我们的要求很明确：在加沙全面且永久停火。”