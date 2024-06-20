热浪席卷北半球 民众健康受威胁或中暑死亡

（利雅得／新德里／纽约综合电）进入6月，北半球多个地区高温、热浪来袭，民众健康受到威胁，一些人中暑死亡。

沙特阿拉伯圣城麦加高温天气持续，今年朝圣期间的死亡人数激增到1081人。沙特方面此前已经发布高温预警说，今年麦加朝觐期间气温可能高达48摄氏度。周一（17日），麦加气温达到51.8摄氏度。据报，有1400名朝圣者下落不明，让人担忧。

气候学家指出，麦加中暑和热死案增加预示着在接下来的几十年里，数以千万计的穆斯林朝圣者将面临同类威胁。如果全球变暖比工业化前水平高1.5摄氏度，朝圣者中暑的风险将增加五倍。

印度正经历有记录以来持续时间最长的热浪，今年夏天至今已经记录了超过四万起疑似中暑病例，持续的热浪也导致全国100多人死亡。

印度北部的气温飙升至近50摄氏度，过去两天有至少52人因酷暑死亡；西北部和东部的热浪天数则是过往的两倍。

《印度时报》报道，过去两天，至少有52具尸体被送到医院，大多数是贫困流浪者。

印度气象局预测，本月温度也将高于正常水平，印度城市已成为“热陷阱”。

热浪侵袭美国中西部至东北部地区，气象部门预报高温天气将持续一周。图为人们在芝加哥密歇根湖戏水消暑。（新华社）

世界天气归因组织（World Weather Attribution）表示，极端高温天气近日席卷美国、墨西哥和中美洲。破纪录的高温也导致墨西哥至少125人死亡，数千人中暑。

该组织指出，由于气候变暖，美国、墨西哥和中美洲发生致命高温的可能性比过去增加35倍，并警告说，如果人类持续燃烧化石燃料，极端高温情况可能会发生得更频繁。