防中国间谍威胁 硅谷企业加强审核员工

（伦敦讯）英国《金融时报》报道，美国官员对中国间谍活动的威胁愈发担忧，促使硅谷企业加大对现有和潜在新职员的安全审查。

同谷歌等科技巨头以及OpenAI等知名初创企业直接合作的消息人士透露，由于担心职员被外国政府利用来获取知识产权和信息，这些公司已加强对职员的审核，红杉资本（Sequoia Capital）等风险投资公司也鼓励一些投资组合公司收紧对员工的审查。

美国官员多次警告，中国间谍可能对美国企业构成威胁。据报道，过去五年，特斯拉（Tesla）、美光（Micron）、摩托罗拉（Motorola）等都曾遭受来自中国的严重知识产权盗窃。

美国前国安顾问麦克马斯特说，中国情报机构的威胁是切实且持续存在的。他指出，过去与国家安全有关的大多数研发都是政府项目，但如今私人企业已成为间谍的目标。

这催生了一些专门为企业提供战略情报，协助防止间谍渗透的私人公司。总部在犹他州的迈进科技（Strider Technologies）提供的数码工具就利用人工智能（AI），收集外国情报机构用来瞄准企业和企业职员的手法；若有员工被这个系统标记，企业客户就会进行额外审查，如调查此人的家庭、在海外的财务往来、旅行史等。

迈进科技首席执行官莱维斯克（Greg Levesque）说：“我们在财富500强企业中都看到这种情况……一场地缘政治战争在进行，而科技业是前线。”