东京都知事选战 小池百合子面对激战

日本东京都知事选战开罗，星期四（6月20日）提名日共有56人报名参选，创下参选人数最多的一次。做了两届八年任期的知事小池百合子也参选，寻求连任。小池有执政自民党撑腰，而其最强对手则是民主党前女议员莲舫，两人的首都战被指将牵动国政。

东京人口1400万，将在7月7日投票的东京知事选战，提名人数超出预计，比上届的22人多了许多，史无前例。

日本媒体报道，此次候选人较四年前倍增，主要是因为一些候选人借此参选机会“出风头”。尤其是在近年，网红收入佳，选战也成了他们卖名的平台。参与东京选战的保证金比国政选战少，参选人只需提交300万日元（约2万5600新元）保证金。

除了现年71岁的小池外，参战行列里有不少也是名人，如广岛县秋高田市前市长石丸伸二（41 岁）、日本著名人工智能工程师安野孝宏（33 岁）、电视名人清水国明（73 岁）、前空军参谋长田母神俊夫（75 岁），以及反对党立宪民主党的女将莲舫（56岁）。

即便有多达56人参选，但日媒焦点主要放在小池和反对党立宪民主党的女将莲舫身上。朝日新闻指出，以过去东京知事选战来看，现任知事通常存在优势。7月7日投票日，将是1100多个东京选民对八年的小池都政进行宣判的日子。

原属自民党的小池2016年当选首都第一位女知事，此次参选获得自民党和公明党的支持。她在新宿区的选举办公室举行了出阵仪式时说：“东京的改革不能停下来，我的愿望是要把东京打造成世界上最棒的城市。”

莲舫在提名日拜票时说：“现在，当权者如一个行贿基金，考虑的不是民众的生计。东京生活变得越来越困难，物价也很高。我想彻底消除日本年轻人的负担和焦虑，唯有铲除浪费，为行政改革负责。”

30岁的东京女上班族小仓美穗接受《联合早报》采访时说：“首都是日本的亮点，女性候选人对垒，希望能擦出火花。我极其希望看到小池和莲舫能把政策论战焦点放在女性问题上。”