TikTok称美无视协商方案 欲以全面禁令解决国安问题

（华盛顿综合电）短视频应用TikTok和中国母公司字节跳动说，美国政府原本不必全面禁止TikTok来解决国家安全问题，而可以制定限制较少的替代方案，但却选择不这么做。

TikTok在星期四（6月20日）提交法庭的文件中指出，它曾花了一年多的时间与美国联邦政府协商一份厚达90页的国家安全协议，以提供一个多层保障与执行机制，但美国国会在今年早些时候颁布TikTok禁令时，却无视双方此前打下的基础。

TikTok指出，该平台在技术、商业或法律上都不可能与字节跳动剥离。即使成功与母公司剥离，美国的TikTok也将沦为空壳，失去为每个用户量身定制具创新和表现内容的技术。

美国司法部同日发声明说，这项法案“以符合第一修正案和其他宪法限制的方式解决了关键的国家安全问题”，司法部将在法庭上捍卫相关立法。

TikTok在美国面临着几项严峻法律挑战。今年4月，美总统拜登签署法律要求字节跳动在明年1月19日前剥离TikTok美国业务，否则将面临禁令。三天前，美联邦贸易委员会（FTC）再向司法部提交包含TikTok两项违法内容的投诉。

但知情者透露，司法部将推进TikTok及字节跳动或违反《儿童网络隐私保护法》（COPPA）的指控，但不再追究TikTok在数据安全方面误导美国消费者的指控。