美方：非正式核武谈判 中方称不会对台使用核武

（香港综合电）美国和中国今年3月份举行五年来首次半官方核武谈判，据两名出席谈判的美国代表透露，中方代表向美方表明，不会对台湾动用核武器。

路透社星期五（6月21日）报道，在美方表明担心中国在台海冲突中落败，可能使用或威胁使用核武器后，中方代表做出此项保证。

协助组织这次会谈的美国学者桑托罗（David Santoro）说：“中方代表告诉美方，他们绝对相信可在不用核武器下，在台湾问题常规战中取得胜利。”

桑托罗也说，中方表明对在核武领域跟美国达到势均力敌、甚至超前美国并不感兴趣。中方说，“什么都没变，一切照旧，你们夸大了。”

路透社报道，3月为期两天的会谈在上海一家酒店的会议室举行，美方代表约六人，包括前官员和学者，北京派出的代表团里有学者，也包括多名人民解放军前军官。

据了解，这次会谈属“二轨对话”，与会的前官员和学者并没有直接参与当前政策的制定，但他们都是可代表政府阐明立场的权威性人物。“一轨对话”为政府与政府间的谈判。

美国国务院一名发言人向路透社证实有此会谈，但表明国务院没有参与。这名发言人说，这样的对话可能是“有益”的，但无法取代正式的谈判。中方则没有回应路透社的置评请求。

据美方代表透露，在3月的“二轨对话”上，中方并未谈及中国在核武现代化方面的具体细节。美国国务院的发言人说，对于中国扩张核武库一事，北京拒绝参与实质讨论，因此引人质疑其“本来就很模糊”的不率先使用核武的政策。

中美两国去年11月曾短暂重启政府间的核武谈判，但随后便陷入停滞。主管军控事务的美国官员詹金斯今年5月在美国国会上指出，美国去年在正式会议上，针对降低核武风险提出方案，但中方并未回应。

自2020年起，中国加大力道推动军事现代化，除了研发新一代弹道导弹潜舰，也在测试高超音速武器，并定期举行配备核武军舰海上巡逻。美国国防部去年的“中国军力报告”评估，中国已有500多枚可随时用于作战的核弹头，在2030年之前可能扩充到超过1000枚。相比之下，美国和俄罗斯目前各拥有可用于作战的超过1700枚核弹头。

参与3月对话的亚洲社会政策学院学者摩里斯透露，中方一名代表在对话中指出，相关研究显示，中国依旧难以承受美国打击，中国的第二次核打击能力（即在敌方第一波次核打击中幸存下来的核报复能力）还是不足够。

华盛顿智库史汀生中心的核政策研究员阿尔伯克指出，中国的武器库如今包括反舰巡航导弹、洲际弹道导弹、轰炸机和潜水艇，这已经超过中方所说的维持国安所需的最低水平。

没有参与3月对话的阿尔伯克认为，在中美关系陷入僵局之际，这样的对谈是有帮助的。在涉及核武的议题上，“重要的是完全不抱任何期待的继续与中国沟通。”