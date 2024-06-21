富裕国家生育率减半 创历史新低

（伦敦综合电）经济合作与发展组织（OECD）的报告显示，自1960年以来，全球富裕国家的生育率减少了一半以上，创下历史新低。

根据OECD星期四（6月20日）发表的报告，在38个工业化程度最高的国家中，每名妇女平均生育的子女数量已从1960年的3.3个下降到2022年的1.5个。除了以色列，OECD所有成员国的生育率均远低于每名妇女生育2.1个孩子的更替水平。

OECD指出，生育率下降将改变社会、社区和家庭的面貌，并可能对经济增长与繁荣产生重大影响。此外，由于学生人数不断减少，欧洲多国以及日本和韩国已有越来越多学校被迫停课。

报告显示，住房成本日益成为生育孩子的障碍。报告也发现，越来越多人推迟生育，或选择不生孩子。

这份报告的联合作者、OECD社会政策部门的高级经济师阿德马指出，各国政府可通过实施促进性别平等，以及更公平分担工作和养育子女的政策来推高生育率。

不过阿德马认为，即便是决策者推出有利于家庭的政策，也不太可能将生育率提高到更替水平。

他说，未来生育率越来越低似乎必不可免，各国政府应把重点放在移民政策，以及采取一系列可帮助人们保持健康、延长工作年龄，以及更广泛地提高生产力的措施。