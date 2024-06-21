以色列若与真主党开战 铁穹防空系统恐不堪重负

（华盛顿讯）三名美国官员透露，美国担心一旦以色列和黎巴嫩真主党爆发全面战争，以色列北部的防空系统包括铁穹防御系统恐怕会不堪重负。

美国官员周三告诉美国有线电视新闻网（CNN），以色列官员近日告知美国方面，以色列计划把资源从加沙南部转移到以色列北部，为真主党可能发动的进攻做准备。

美国一名高级官员说：“根据我们的评估，至少一些铁穹（Iron Dome）防空系统将不堪重负。”

以色列也向美国表达了同样的担忧，以方担心真主党若出动大量导弹和无人机，铁穹防空系统恐将无法招架。以色列也对真主党迄今为止的袭击精密性感到吃惊。一名消息人士说，主要的担忧是真主党会使用大量精密制导武器和导弹。

本月早些时候，真主党发布一段视频，显示一架无人机袭击并损坏了以色列北部一个军营内的铁穹防空系统。以色列媒体称，这似乎是铁穹防空系统第一次被击中，但以色列国防军说，并未发现该系统受到损坏。

一名美国官员说，以色列北部边境局势已达到危险临界点，如果爆发全面战争，以色列最需要额外防空系统和铁穹补给，到时美国将会伸出援手，向以色列提供所需军备。

铁穹防空系统对于以色列的国防至关重要，美国政府至今向这个项目投入超过29亿美元（约39亿新元）。以色列国防军说，铁穹防空系统去年拦截伊斯兰圣战组织发射的火箭弹时，成功率高达95.6%，因此若铁穹系统在真主党的攻击下瓦解，以军和平民生命将面临风险。

一名美国官员透露，美方并未对以色列明确表示，反对他们向真主党发动攻击，但美方警告，以色列的举动可能触发一场更大规模的战争，而这是双方都不愿看到的。

多名消息人士说，美国及其盟友担心，以色列若与伊朗支持的真主党爆发全面冲突，其他获得伊朗撑腰的组织也将卷入其中，美方尤其担心其中东驻军可能会成为这些组织的攻击目标。