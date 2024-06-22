美国驻华大使：南中国海争端促使中美高层对话

（北京讯）美国驻北京大使伯恩斯说，尽管华盛顿和北京目前处于充满争议的竞争关系中，但中美两国正在更频繁地联系，以避免在南中国海爆发冲突。

伯恩斯（Nicholas Burns）接受英国广播公司（BBC）访问时说：“我们的军队在南中国海和台湾海峡的行动非常接近彼此，你不会想发出错误的信号。”

南中国海已成为一个危险的燃爆点，北京对该区域的主权主张，正导致中国与菲律宾、台湾以及它们最强大的盟友，即美国之间的紧张关系升级。

中美关系已因为俄乌战争、北京强调台湾隶属中国的立场以及中美贸易战而陷入困境。

伯恩斯向BBC强调，两国在上述问题依然是完全分歧的，但重要的是在尽可能的情况下试图“把大家拉拢在一块”。

他说：“中国已同意增加两国军方之间的沟通，这对我们来说真的很关键。你想要进行沟通，因为我们最不希望看到的就是发生意外或导致冲突的误解。”

伯恩斯：美国总统选举或再破坏中美关系

虽然中美关系已有所缓和，但即将到来的美国总统选举有可能再次破坏两国关系。

伯恩斯说：“我们已警告中国，不要以任何形式参与我们的选举。”他表明，美国非常担忧这种可能性。

今年早些时候，美国联邦调查局（FBI）官员曾指出，北京很可能继续在网上协助散布假信息，制造美国分裂。

伯恩斯说，FBI还掌握了中国当局对美国进行网络攻击的证据，但北京此前一直否认有中国国家支持的网络战存在，并声称中国才是网络袭击的受害者。

美国对华强硬 并非受国内政治影响

美国总统拜登和特朗普都对华采取强硬立场，但伯恩斯否认美国国内政府在这一决定中发挥了作用，并表明这是一项旨在保护美国就业的“经济举措”。

两国目前最大的裂痕可能是乌克兰战争。伯恩斯重申，北京支持莫斯科的侵略是不可接受的。他说：“中国在这场战争中并不中立。”

他声称，有数以万计的中国公司在支持莫斯科：“我们已经制裁了大量公司，如果中国政府不收手，我们准备采取更多行动。”

不过，尽管中美之间存在竞争，两国也有一些积极合作的迹象。

中美出现积极合作迹象

伯恩斯大使刚同中国气候特使会晤，试图寻找减少有害排放的方法。华盛顿和北京也正在进行所谓的高层会谈，以防止芬太尼毒品进入美国；两国也承诺要推动更多的人文交流。

伯恩斯说，同他任职的前两年时比较，两国关系如今相对好些，但他也看到前路很艰难：“这种十分困难的竞争关系将在未来一段时间内持续存在。”