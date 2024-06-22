美国驻华大使：南中国海争端促使中美高层对话

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发布 / 2024年6月22日 6:12 PM
美国驻北京大使伯恩斯说，同他任职的前两年时比较，中美关系已有所改善，但他认为两国之间十分困难的竞争关系将在未来一段时间内持续存在。（法新社）
美国驻北京大使伯恩斯说，同他任职的前两年时比较，中美关系已有所改善，但他认为两国之间十分困难的竞争关系将在未来一段时间内持续存在。（法新社）

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（北京讯）美国驻北京大使伯恩斯说，尽管华盛顿和北京目前处于充满争议的竞争关系中，但中美两国正在更频繁地联系，以避免在南中国海爆发冲突。

伯恩斯（Nicholas Burns）接受英国广播公司（BBC）访问时说：“我们的军队在南中国海和台湾海峡的行动非常接近彼此，你不会想发出错误的信号。”

南中国海已成为一个危险的燃爆点，北京对该区域的主权主张，正导致中国与菲律宾、台湾以及它们最强大的盟友，即美国之间的紧张关系升级。

中美关系已因为俄乌战争、北京强调台湾隶属中国的立场以及中美贸易战而陷入困境。

伯恩斯向BBC强调，两国在上述问题依然是完全分歧的，但重要的是在尽可能的情况下试图“把大家拉拢在一块”。

他说：“中国已同意增加两国军方之间的沟通，这对我们来说真的很关键。你想要进行沟通，因为我们最不希望看到的就是发生意外或导致冲突的误解。”

伯恩斯：美国总统选举或再破坏中美关系

虽然中美关系已有所缓和，但即将到来的美国总统选举有可能再次破坏两国关系。

伯恩斯说：“我们已警告中国，不要以任何形式参与我们的选举。”他表明，美国非常担忧这种可能性。

今年早些时候，美国联邦调查局（FBI）官员曾指出，北京很可能继续在网上协助散布假信息，制造美国分裂。

伯恩斯说，FBI还掌握了中国当局对美国进行网络攻击的证据，但北京此前一直否认有中国国家支持的网络战存在，并声称中国才是网络袭击的受害者。

美国对华强硬 并非受国内政治影响

美国总统拜登和特朗普都对华采取强硬立场，但伯恩斯否认美国国内政府在这一决定中发挥了作用，并表明这是一项旨在保护美国就业的“经济举措”。

两国目前最大的裂痕可能是乌克兰战争。伯恩斯重申，北京支持莫斯科的侵略是不可接受的。他说：“中国在这场战争中并不中立。”

他声称，有数以万计的中国公司在支持莫斯科：“我们已经制裁了大量公司，如果中国政府不收手，我们准备采取更多行动。”

不过，尽管中美之间存在竞争，两国也有一些积极合作的迹象。

中美出现积极合作迹象

伯恩斯大使刚同中国气候特使会晤，试图寻找减少有害排放的方法。华盛顿和北京也正在进行所谓的高层会谈，以防止芬太尼毒品进入美国；两国也承诺要推动更多的人文交流。

伯恩斯说，同他任职的前两年时比较，两国关系如今相对好些，但他也看到前路很艰难：“这种十分困难的竞争关系将在未来一段时间内持续存在。”

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