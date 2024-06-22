古特雷斯吁以色列和真主党克制 别让黎巴嫩成为另一个加沙

（纽约综合电）以色列与黎巴嫩的冲突日益激烈。联合国秘书长古特雷斯星期五（6月21日）警告，误判或鲁莽的举动可能会使以色列和黎巴嫩真主党陷入一场灾难性战争。他呼吁双方克制，不要让黎巴嫩成为另一个加沙。

古特雷斯在联合国的记者会上，对以色列与真主党的冲突不断升级深表关切。他说，让局势进一步升级，只会给以黎边境两侧的社区带来更多痛苦和破坏，并给中东带来灾难性后果。

古特雷斯说：“中东冲突扩大的风险真实存在，必须加以避免。一次轻率的举动、一次误判都可能引发一场远远超出国界和超出人们想象的灾难。”

古特雷斯指出，立即减缓紧张局势不仅是可能的，也是必要的。他强调军事手段解决不了问题，现在各方应保持理智并务实地通过外交与政治途径解决问题。

以黎边界两侧约有10万人流离失所。黎巴嫩卫生部星期五说，至今有432人在交火中丧命；以色列则有16名军人和11个平民在战斗中死亡。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国高官向本星期访问华盛顿的以色列高官保证，如果以色列和真主党爆发全面战争，拜登政府已做好充分准备为以色列提供支援，但美国强调不会派地面部队到以色列。

据知，白宫国家安全顾问沙利文、国务卿布林肯等美方高官，与以色列战略事务部长德尔默、国家安全顾问哈内格比等官员举行了一系列会谈，讨论以色列北部局势、伊朗、停火与人质谈判等多个课题。

拜登政府已一再表明不希望看到以色列北部爆发另一次战争，呼吁各方通过外交途径缓解紧张局势。同时，美方官员对中东地区可能爆发全面冲突保持高度警惕。

真主党领导人纳斯鲁拉已在星期三警告，以色列若对真主党发动大规模进攻，将面对来自海陆空三面的袭击，到时，以色列将没有任何地方会是安全的。

本月初真主党发布一段视频，显示一架无人机袭击并破坏以色列北部一军营内的铁穹（Iron Dome）空防系统。有美国官员表示，美国担心一旦以色列和真主党爆发全面战争，以北的空防系统包括铁穹恐怕会不堪重负。