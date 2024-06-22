岸田排除提前选举的可能性

（东京综合电）日本首相岸田文雄重申，他将集中精力解决不能再拖延的问题，排除在近期解散众议院提前选举的可能性。

日本媒体报道，岸田显然有意在9月的自民党总裁选举中寻求连任。他还表明，将在任内继续推进经济增长、外交和安全政策。

共同社报道，目前岸田将致力于内政和外交，解散众院并举行大选可能被延至9月的自民党总裁选举以后。

岸田在星期五（6月21日）国会闭幕后举行的记者会上说，他计划参加7月举行的北大西洋公约组织（北约）峰会，并在8月与中亚五国领导人举行会议。他告诉记者：“我仍精力充沛，也不会言累。”

岸田表明，他将致力于解决无法延后的难题并拿出成果，目前没有考虑其他事项。

自民党派系涉及政治捐款丑闻曝光后，岸田的处境越加困难。学者指出，如果岸田在民调低迷的情况下仍连任总裁，这将说明自民党议员的民意与国民的民意相互背离。

日本法政大学研究所教授白鸟浩认为，要避免这种情况出现只有两种方法，即恢复岸田内阁支持率，或选出岸田以外的新总裁。

岸田的自民党总裁任期将于9月届满，若自民党继续执政，岸田又连任自民党总裁，意味他可继续担任首相。不过，时事通讯社的最新民调显示，岸田内阁支持率跌至16.4%，是自2012年自民党重新执政以来的新低。