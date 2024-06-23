日元贬值压低工资 外国人才望而却步

（东京讯）日元快速贬值导致日本进口商品更为昂贵，也使在日本工作的工资换算成美元后减少了，让外国人才对日本望而却步，而出国留学的日本学生也面对挑战。

日元近期持续走低，目前1美元可兑超过160日元，而1新元则可兑118日元以上。

《日经亚洲》报道，在上海举行的一次活动中，有学生尖锐地询问日本招聘公司Asia to Japan总裁正户三平：“你的年收入是多少？在东京年薪300万日元（约2万5400新元）足够生活吗？”

当正户三平解释东京的生活成本和工作第一年可能拿到的薪水时，学生们的表情变得沮丧起来。

正户三平说，日元贬值是“最后一击”，导致日本企业无法吸引来自中国、台湾和韩国的优秀学生。

同其他发达国家比较，日本的工资向来偏低。根据经济合作与发展组织（OECD）最新数据，日本按美元计算的平均工资在38个国家中排名第25位。

随着日本就业机会的吸引力减弱，日本年轻人也选择转向海外，而最受欢迎的打工目的地是澳大利亚。澳洲的全国最低时薪为23.23澳元（近21新元）。

截至2023年6月，一年内共有近1万4400名日本人得到打工度假签证，是自2006年以来最高的。打工度假协会的一名代表说：“许多日本人在国外餐馆、服装店或农场工作，每年可存100万至200万日元。”

然而，日元贬值，加上生活费和其他费用持续上涨，导致出国留学的日本学生人数正在减少。

准备今年9月到韩国上语言学校的渡边真子说，她一年的学费和宿舍费将超过1000万韩元（约9800新元），而目前韩元对日元的汇率为0.12，比一年前来得高。渡边的年支出因此增加了超过15万日元。她不禁感叹：“我应该早点换钱。”