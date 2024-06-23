AI取代人类：工作速度比预期快

（纽约讯）美国企业正迅速利用人工智能（AI），把原本完全由人类完成的工作自动化，以削减成本、提高利润并提高工人的生产力。

日前发布的一项针对财务主管的调查显示，61%的美国大型公司计划在明年内使用AI，把由员工完成的任务自动化，这包括向供应商付款、开发票到准备财务报告等。

这项由美国杜克大学以及亚特兰大和里士满联邦储备银行进行的调查显示，不论公司的规模大小，有近三分之一 (32%) 的企业计划在明年使用AI来完成曾经由人类完成的任务。近六成受访公司透露，他们在过去一年已依靠包括AI在内的软件、设备或技术来实现自动化。

杜克大学金融学教授格雷厄姆接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说：“如果不认真考虑这些技术，就无法运营一家创新型公司。你可能面临被远远抛在后头的风险。”

调查发现，企业转向AI有多重原因，包括提高产品质量（58%）、增加产量（49%）、降低劳动力成本（47%）以及取代员工（33%）。

尽管如此，格雷厄姆不认为AI会导致大规模失业，至少在现阶段不会。“短期来看，这更多的是为了弥补一些漏洞，或是可能不聘用原本打算要聘用的人，但不至于裁退员工。”

职场社交平台领英（LinkedIn）联合创办人霍夫曼也认为，AI不会完全取代人类，即便是在多年以后。“这将会是一种工作转型。人类的工作将被取代，不过是被使用AI的人取代。”