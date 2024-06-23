四人涉下注赌投票日期 英国保守党再陷丑闻

（伦敦综合电）英国执政的保守党又闹丑闻，再有一人被指拿选举日期来下注，使原本就选情堪忧的保守党处境更加不利。

英国地方发展、社区与住房部长戈夫星期六（6月22日）接受《泰晤士报》访问时，对此次丑闻可能演变成为第二个“派对门”表示担忧。他说：“这看起来就像他们和我们各有一套规则……这可能是最具破坏性的一点。这在派对门事件中造成很大破坏，现在也是如此。”

2022年，英国时任首相约翰逊因政府和保守党官员被揭发在冠病疫情封锁期间举行派对，引发民怨而被迫下台。保守党形象遭到重挫，过去近两年来的民调支持率一直落后于主要反对党工党约20个百分点。

现任首相苏纳克早前宣布提前于7月4日举行大选，希望能够逆风翻盘，没想到保守党会再度深陷丑闻。至今已有四名保守党成员被爆参与有关选举日期的赌盘，包括苏纳克助手威廉姆斯（Craig Williams）、保守党竞选团队主管托尼·李（Tony Lee）与妻子桑德斯（ Laura Saunders），以及最新一人保守党首席数据官梅森（Nick Mason）；另有一名负责苏纳克安全的特勤警员因押注选举日被捕。威廉姆斯和桑德斯也是保守党候选人。

英国法律允许对选举日等政治事件开赌，但利用内幕信息来下注是违法的。

苏纳克对最新丑闻表示愤怒。他上周说：“如果有任何人被发现违反规定，他们要面对的不仅是全部的法律后果，我还会确保他们被逐出保守党。”