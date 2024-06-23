法国大选在即 极右翼国民联盟优势持续扩大

（巴黎综合电）法国即将举行国会选举第一轮投票，新的民意调查显示，极右翼政党国民联盟的领先优势扩大，并有可能在新一届国会中取得过半数席位。

民意调查机构益普索（Ipsos）星期六（6月22日）公布的民调结果显示，国民联盟和盟党的支持率为35.5%，左翼政党联盟新人民阵线的支持率为29.5%，总统马克龙所在的中间派竞选联盟支持率则只有19.5%。

同日早些时候公布的另一项民调显示，国民联盟的支持率比6月14日提高了两个百分点，达到35%；新人民阵线的支持率提高了三个百分点，达到28%；马克龙联盟的支持率也增加了两个百分点，达到22%。

法国民调机构Odoxa星期五（21日）公布的民调结果也呈现类似局面，国民联盟获得了33%可能参与投票的选民支持，比新人民阵线高出五个百分点，比马克龙的联盟高出14个百分点。

马克龙在6月初的欧洲议会选举中惨败，随后宣布解散国会，并提前举行立法选举。选举采取两轮制，第一轮选举定于星期天（30日）举行，第二轮将于7月7日举行。

各方要争夺577个国会议席，取得绝对多数席位的门槛为289席。国民联盟及其联盟候选人目前仅拥有89个席位，但Odoxa的民调预测，这一数字可能会在下届国会中猛增至250个到300个。

新人民阵线可能赢得160席至210席；马克龙的联盟则可能获得70席至120席，远低于现在的250席。

组成国会的577名国会议员，由单一选区两轮制选举产生，任期五年。

第一轮投票中，任何候选人如果获得超过50%的选票，且所在选区的投票率超过25%，就会自动当选。但这种情况只会发生在少数选区。

如果首轮没有候选人符合当选资格，则将在所有得票数达到登记选民数12.5%的候选人之间举行决选，所以可能出现三角战。在第二轮选举中获得最多票数的候选人当选。

Odoxa预测指出，从目前的态势来看，今年的第二轮选举可能会出现120到170场三角战，而2022年选举期间只有八场。

不过，两轮制投票也意味着最终选举结果存在变数。因为即使国民联盟在许多选区获得进入第二轮的资格，选民也可能在第二轮采取“战术投票”，使国民联盟候选人落选。