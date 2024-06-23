俄罗斯加大攻势 哈尔科夫遭密集轰炸

（基辅/哈尔科夫综合电）俄罗斯再次加强对乌克兰边境地区哈尔科夫的攻势。乌克兰总统泽连斯基称，自本月初以来，俄罗斯已对哈尔科夫发射约700枚制导炸弹。

乌克兰官员星期天（6月23日）说，哈尔科夫市星期六（22日）遭到制导炸弹袭击，一栋五层楼高的民宅被炸毁。乌克兰国家紧急服务部门说，这次空袭造成两人死亡、53人受伤，其中包括三名儿童。

泽连斯基星期六称袭击导致三人遇难。他在Telegram发布的照片显示，一栋民宅外墙遭炸毁，建筑外地面炸出弹坑。他谴责说：“俄罗斯恐怖分子再次用制导炸弹袭击哈尔科夫。”

与此同时，乌军也对俄罗斯边境地区实施袭击。俄罗斯别尔哥罗德州长格拉德科夫星期天在Telegram说，位于州西部边境的格拉伊沃隆镇（Graivoron）遭乌克兰无人机袭击，造成一人丧生、三人受伤。

上个月，俄罗斯在哈尔科夫州开辟新战场，并接连取得进展，近期的袭击愈发密集地针对哈尔科夫市。

泽连斯基在一份声明中说，单是本月初以来，俄罗斯就对乌克兰发射了2400多枚制导炸弹，其中约有700枚都针对哈尔科夫州，“这是有预谋的恐怖行动”。

他说：“俄罗斯这种使用制导炸弹的恐怖行为必须得到制止，也能够制止。”他呼吁合作伙伴作出强有力的决定，这样才能让乌克兰摧毁俄军部队及其武器。

星期天晚些时候，乌克兰首都基辅和南部城郊传出爆炸声，乌军方称防空部队击落了两架俄罗斯发射的巡航导弹。地方当局说，袭击造成基辅地区两人受轻伤，约20栋民房遭炸弹碎片破坏。

乌能源设施遭遇第八次大规模攻击

乌克兰军方还说，俄罗斯一夜之间向乌克兰多个地区的能源基础设施发射了16枚巡航导弹，以及13架攻击型无人机。乌克兰能源部称，这是俄罗斯在三个月内，第八次对乌克兰能源基础设施发动大规模混合攻击。

乌克兰利沃夫州最西部和扎波罗热州东南部的电网设备都遭俄空袭破坏，扎波罗热州一处能源设施的一名工程师受伤，送院后不治。

俄罗斯国防部说，俄军的打击目标是乌克兰弹药库和西方国家向乌军提供的空射武器，这是对乌克兰攻击俄罗斯能源网络的报复。

今年3月以来，俄军加大对乌克兰能源设施的打击力度，严重破坏乌克兰的电力供应，过去几周里，乌克兰计划停电的情况普遍发生。泽连斯基说，乌克兰的发电能力因俄军袭击而减半。

英国政界就俄乌冲突展开争论

自俄乌战争爆发以来，俄罗斯与西方的关系持续恶化，并多次警告北约和欧盟正越来越多地参与战争。

英国右翼民粹主义改革党党首法拉奇日前接受英国广播公司（BBC）采访时表明，北约和欧盟的东扩激怒俄总统普京，给了他入侵乌克兰的理由。

这番言论招致英国各党领袖的批评。保守党首相苏纳克说，法拉奇这种说法完全错误，对于英国和盟友都是危险的，只会让普京更加胆大妄为。