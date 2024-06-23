以防长访美 讨论加沙与黎巴嫩局势

（耶路撒冷综合电）以色列国防部长加兰特星期天（6月23日）前往华盛顿，与美国高级官员讨论加沙战争与黎巴嫩边境局势。在美以关系趋于紧张之际，他此行的主要目的将是说服美国把早前扣住的一批重型炸弹交付给以色列。

加兰特启程赴华盛顿前，强调了此次访问与美以关系的重要性。“与（美国）高级政府官员的会晤，对这场战争的未来至关重要。我打算在这些会议上讨论加沙和黎巴嫩前线局势发展。”

加兰特表明，以色列已做好在加沙、黎巴嫩和其他地区采取任何必要行动的准备。他也将同美方讨论向加沙战争的第三阶段过渡的相关事宜，并称这非常重要。加兰特此前说，战争第三阶段是在加沙建立新的安全机制。

这是加兰特自以哈冲突爆发以来第二次访美。他的办公室在一份声明中说，加兰特将会见美国国务卿布林肯和防长奥斯汀等官员，讨论以色列实现战争目标所需采取的行动，包括让被扣在加沙的人质获释，以及恢复地区稳定的必要措施。

声明说，加兰特还将提及两国国防机构之间独特的合作，这种合作的重点是军力建设和力量投射，同时保持以色列在中东的优势。这可能是指美国扣住给以色列的武器一事。

美国早前扣住一批要给以色列的炸弹，以免以军用于人满为患的加沙南部城市拉法。以色列总理内坦亚胡上周二（18日）发表视频讲话，指责美国在以色列为生存而战之际扣住要给它的武器和弹药，但白宫否认冻结其他武器供应。

内坦亚胡星期天在内阁会议上说，美国在四个月前大幅减少向以色列提供武器，以方同美方多次私下沟通后，情况基本上没有改变，促使他决定公开就此事发言。但他也称，这个问题有望在不久后得到解决。

据《以色列时报》报道，加兰特此行将向美国说明以军在拉法的行动进展，以及可能对黎巴嫩真主党发动的进攻计划，预料双方也会谈到伊朗核项目。

真主党对以军事阵地发动无人机攻击

伊朗支持的黎巴嫩真主党星期天说，它对以色列北部的两个军事阵地发动了无人机攻击，以报复以军在周六（22日）的空袭中，打死同为哈马斯盟友的黎巴嫩伊斯兰集团（Jamaa Islamiya ）指挥官戈特梅（Ayman Ghotmeh）。真主党周六也发布一段显示以色列阵地和坐标的视频，加剧了双方可能爆发全面战争的担忧。

加沙卫生部星期天说，自去年10月7日以哈冲突爆发以来，加沙已有至少3万7598名巴勒斯坦人死亡、8万6032人受伤。

加沙民防机构发言人说，以军星期六对加沙北部加沙城的空袭造成至少24人死亡，其中20人死在一所被击中的房子里，另四人死在沙蒂难民营。以军则说，他们的战斗机打击了哈马斯在加沙城的两个军事基础设施。

以军疑似把平民用作人盾

另外，以军星期六在约旦西岸城市杰宁展开突袭行动期间，把一名受伤的巴勒斯坦男子绑在军车引擎盖上带走，有关视频在网上疯传，引发以军把平民用作人盾的质疑。

以军星期天发声明说，此人是在反恐行动中落网的嫌犯，他在与以军交火后被捕，之后被转移送医。男子的家人则说，男子在以军突袭中受伤后，他们要求叫救护车，以军却把人绑在引擎盖上带走。

以军承认，这种做法违反了军令与标准操作程序，也不符合以色列国防军的价值观，“我们将对这一事件进行调查并作出相应处理”。