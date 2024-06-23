瑞典数码支付普及引发新型犯罪浪潮

（哥本哈哥彭博电）瑞典走在“无现金社会”的最前沿，现金在瑞典人日常生活中几乎绝迹，但与此同时，当地的网络欺诈和数码犯罪案件却增加了。

瑞典在1990年代武装抢劫案激增后开始转向电子现金。根据央行的一项调查，在2022年，只有8%的瑞典人表示他们在最近一次购物时使用过现金。

但这种现象也助长了网络欺诈和数码犯罪。数据显示，2023年，犯罪分子通过网络骗局窃取了12亿瑞典克朗（约1亿5500万新元），比2021年翻了一番。执法机构估计，瑞典的犯罪经济规模可能相等于其国内生产总值（GDP）的2.5%。

瑞典资深的经济罪案检察官拉尔森说，老练的诈骗者利用复杂的假公司网络和伪造文件进入瑞典的福利体系，使瑞典成为“犯罪创业的硅谷”。

他指出，虽然2012年至2022年间，瑞典的涉枪凶杀率增加了两倍，使得武装暴力的冲击引起了公众的关注，但经济犯罪是帮派活动的根源，须同样积极地加以解决。

瑞典在2001年推出的数码授权系统BankID已成为瑞典人日常生活的一部分，但它也使瑞典人更容易成为数码犯罪的受害者。

BankID类似于在线签名。一旦使用了，就被视为已完成交易，交易将立即执行。它是由瑞典银行设计的，旨在使电子支付比交出一堆钞票更快、更容易。

20岁的巴格利因陷入BankID骗局，被盗走超过1万克朗。她指出，BankID盛行是问题的一部分。“它最终并不是真正的安全措施，而只是使用网站的其中一个步骤。当BankID应用程序告诉你正在登录的内容时，你不会去多想。”

政府机构采用BankID使在瑞典建立合法企业变得更加容易，这也为欺诈者提供了机会。一些人利用假公司和假工资洗钱，犯罪分子也可以将欺诈和毒品销售的收入，转化为获得银行贷款和从福利系统中提取款项的工具。

根据瑞典国家犯罪预防委员会的数据，过去十年，福利欺诈案翻了一番，从2014年的不到9000起增加到2023年的2万3000多起。为了打击犯罪，政府今年成立了一个新的机构，专门负责追踪错误的福利支付。

随着问题规模的扩大，银行正在采取措施增加安全保障，包括大额转账需要获得可信任的第二方的批准。