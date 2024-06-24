内坦亚胡：以军在加沙激战阶段接近结束

麦可欣

更新 /
更新 / 2024年6月24日 8:11 PM
发布 /
发布 / 2024年6月24日 7:19 PM
一名母亲星期一带着营养不良且患有慢性疾病的孩子在加沙南部城市汗尤尼斯的纳赛尔医院等候救治。据报这户家庭已获以军批准，通过凯雷姆沙洛姆口岸离开加沙地带。（法新社）
一名母亲星期一带着营养不良且患有慢性疾病的孩子在加沙南部城市汗尤尼斯的纳赛尔医院等候救治。据报这户家庭已获以军批准，通过凯雷姆沙洛姆口岸离开加沙地带。（法新社）

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（耶路撒冷综合电）以色列总理内坦亚胡说，以军在加沙与哈马斯的激战阶段已非常接近结束，但他强调，战争将会持续下去，直到哈马斯不再控制加沙为止。

内坦亚胡星期天（6月23日）接受以色列第14频道电视台访问时说，在与哈马斯的激战结束后，以军可把部分兵力调往北部与黎巴嫩的边境地区，以达到防御目的，同时让撤离的以色列居民尽早返回家园。“如果可以，我们将通过外交手段做到这一点。如果不行，我们将用另一种方式。”

过去两周，以色列与黎巴嫩真主党的冲突不断升级，以黎边界两侧约有10万人流离失所。真主党领导人纳斯鲁拉此前警告，以色列若对真主党发动大规模进攻，将面对来自海陆空三面的袭击，到时以色列将没有一处是安全的。

当被问及以军与哈马斯的激战何时结束时，内坦亚胡没有透露时间表，仅说“很快”。他同时强调：“这并不意味着战争即将结束，只不过处于激烈阶段的战争即将在拉法结束。”

以色列指拉法是哈马斯在加沙的最后一个据点，相信那里藏匿着不少哈马斯残余军团。

内坦亚胡：加沙战后仍由以军统治

内坦亚胡在访问中说，他准备与哈马斯达成“部分协议”，以让一些人质获释。但他强调，不会同意任何包括永久停火的协议。“我们的目标是解救遭绑架的人质，以及铲除在加沙的哈马斯政权。”

哈马斯仍坚持以色列必须从加沙全部撤军并永久停火，才会释放人质，但以色列已经拒绝这些要求。

内坦亚胡表明，在“可预见的未来”，加沙战后仍将由以色列军事统治。以色列也希望获得加沙的巴勒斯坦人以及区域的支持，继续管理加沙的民政事务。

本轮以哈冲突已持续八个多月，这是内坦亚胡自冲突爆发后，首次接受以色列媒体访问。

战斗方面，以军星期天袭击加沙城附近一所训练学院，造成八名巴勒斯坦人丧命。据悉，近东巴勒斯坦难民救济工程处（UNRWA）正使用这所学校来分发援助物资。

以色列军方则说，这所学校曾是UNRWA总部，现已被哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的武装分子占用。“这是哈马斯系统性地利用民用基础设施和平民，为他们的恐怖活动充当人盾的又一例子。”

以色列认定，UNRWA组织内有数百名哈马斯成员，并称在发动袭击前采取了预防措施，以减少平民伤亡。

UNRWA的发言人图玛则说，正在对此次袭击事件展开调查。她说，据统计，加沙战争爆发后，UNRWA在加沙有近190栋建筑物遭到攻击，共193名UNRWA成员在冲突中丧命。

目击者星期天说，以军坦克也继续向拉法挺进，促使许多居民纷纷逃亡到另一座南部城市汗尤尼斯。

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