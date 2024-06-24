内坦亚胡：以军在加沙激战阶段接近结束

（耶路撒冷综合电）以色列总理内坦亚胡说，以军在加沙与哈马斯的激战阶段已非常接近结束，但他强调，战争将会持续下去，直到哈马斯不再控制加沙为止。

内坦亚胡星期天（6月23日）接受以色列第14频道电视台访问时说，在与哈马斯的激战结束后，以军可把部分兵力调往北部与黎巴嫩的边境地区，以达到防御目的，同时让撤离的以色列居民尽早返回家园。“如果可以，我们将通过外交手段做到这一点。如果不行，我们将用另一种方式。”

过去两周，以色列与黎巴嫩真主党的冲突不断升级，以黎边界两侧约有10万人流离失所。真主党领导人纳斯鲁拉此前警告，以色列若对真主党发动大规模进攻，将面对来自海陆空三面的袭击，到时以色列将没有一处是安全的。

当被问及以军与哈马斯的激战何时结束时，内坦亚胡没有透露时间表，仅说“很快”。他同时强调：“这并不意味着战争即将结束，只不过处于激烈阶段的战争即将在拉法结束。”

以色列指拉法是哈马斯在加沙的最后一个据点，相信那里藏匿着不少哈马斯残余军团。

内坦亚胡：加沙战后仍由以军统治

内坦亚胡在访问中说，他准备与哈马斯达成“部分协议”，以让一些人质获释。但他强调，不会同意任何包括永久停火的协议。“我们的目标是解救遭绑架的人质，以及铲除在加沙的哈马斯政权。”

哈马斯仍坚持以色列必须从加沙全部撤军并永久停火，才会释放人质，但以色列已经拒绝这些要求。

内坦亚胡表明，在“可预见的未来”，加沙战后仍将由以色列军事统治。以色列也希望获得加沙的巴勒斯坦人以及区域的支持，继续管理加沙的民政事务。

本轮以哈冲突已持续八个多月，这是内坦亚胡自冲突爆发后，首次接受以色列媒体访问。

战斗方面，以军星期天袭击加沙城附近一所训练学院，造成八名巴勒斯坦人丧命。据悉，近东巴勒斯坦难民救济工程处（UNRWA）正使用这所学校来分发援助物资。

以色列军方则说，这所学校曾是UNRWA总部，现已被哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的武装分子占用。“这是哈马斯系统性地利用民用基础设施和平民，为他们的恐怖活动充当人盾的又一例子。”

以色列认定，UNRWA组织内有数百名哈马斯成员，并称在发动袭击前采取了预防措施，以减少平民伤亡。

UNRWA的发言人图玛则说，正在对此次袭击事件展开调查。她说，据统计，加沙战争爆发后，UNRWA在加沙有近190栋建筑物遭到攻击，共193名UNRWA成员在冲突中丧命。

目击者星期天说，以军坦克也继续向拉法挺进，促使许多居民纷纷逃亡到另一座南部城市汗尤尼斯。